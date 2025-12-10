Thủ tướng: Khoa học công nghệ là chìa khóa tháo gỡ nút thắt nông nghiệp 10/12/2025 13:45

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phải xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng cả sản phẩm nông nghiệp.

Sáng 10-12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025.

Tại hội nghị, Thủ tướng, đại diện các Bộ, ngành đã trao đổi, trả lời làm rõ nhiều vấn đề mà bà con nông dân thắc mắc, kiến nghị, đồng thời chỉ đạo các giải pháp để gỡ vướng.

Trước khi hội nghị kết thúc, Thủ tướng đã nhấn mạnh nhiều quyết sách mang tính đột phá để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng bảo đảm ổn định vĩ mô

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài, là nền tảng quan trọng bảo đảm ổn định vĩ mô, tăng trưởng bền vững; coi nông dân là trung tâm, là chủ thể, là động lực, nguồn lực của quá trình đổi mới.

Ảnh: Phạm Hưng

Thủ tướng nhấn mạnh đến việc cần chuyển mạnh sang tư duy sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh cơ cấu lại theo hướng phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời kết hợp với ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số toàn diện; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương.

Thủ tướng nêu rõ phải xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là then chốt tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn trong nông nghiệp, nông thôn hiện nay, là động lực đột phá để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng của sản phẩm nông nghiệp.

Tập trung xây dựng một lực lượng khuyến nông mới, người làm khuyến nông cũng chính là nhà khoa học, để gắn bó với nông dân từ khâu sản xuất đến chế biến. Xây dựng cơ chế đặt hàng giữa nhà khoa học - doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân.

Về các kiến nghị liên quan đến đầu tư nghiên cứu khoa học, hạ tầng internet, sàn giao dịch thương mại điện tử dành riêng cho nông dân, Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế hợp tác công - tư để phát triển hạ tầng số hiện đại, đáp ứng yêu cầu của người nông dân.

Một Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đặt câu hỏi tại hội nghị đối thoại với Thủ tướng sáng nay. Ảnh: Phạm Hưng

Về các kiến nghị liên quan đến vốn, tín dụng, đào tạo khoa học công nghệ và bảo hiểm nông nghiệp, chính sách thu hút người trẻ làm nông nghiệp, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu và xây dựng cơ chế, chính sách về bảo hiểm nông nghiệp theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, các bên cùng có lợi. Qua đó hỗ trợ người nông dân, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu với các hiện tượng mưa lũ cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều như hiện nay.

Chú trọng quy hoạch và xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao để thu hút lao động trẻ; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các dự án đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, tập trung cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh bình dân học vụ số, đào tạo kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số cho người nông dân.

Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông thôn

Về vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần chú trọng đầu tư nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp - môi trường, phục vụ truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon và quản trị chuỗi giá trị.

Phát triển mạng lưới HTX số, trạm khuyến nông số, vùng nguyên liệu số hóa, gắn thương mại điện tử nông sản với hệ thống truy xuất quốc gia. Tăng cường đầu tư xây dựng các trung tâm, phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn.

Thủ tướng chia sẻ về các quyết sách mang tính đột phá để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: Phạm Hưng

Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh về việc phải tiếp tục thúc đẩy liên kết hợp tác, hình thành chuỗi giá trị phát triển bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông thôn. Phát triển và nâng cao hiệu quả liên kết giữa các khu vực kinh tế, trong đó có khu vực kinh tế tập thể, HTX, kinh tế tư nhân, doanh nghiệp.

Tập trung xây dựng có chiến lược phát triển “nông dân chuyên nghiệp - hợp tác xã trung tâm - nông nghiệp xanh - nông thôn đáng sống”. Mục tiêu cao nhất là “xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới” như dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Chú trọng chăm lo đời sống của người dân, nhất là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, người nghèo, người yếu thế.