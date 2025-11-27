Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Sửa Nghị quyết 98 để TP.HCM 'có áo mới, đủ rộng, đủ đẹp' 27/11/2025 16:26

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho hay việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 là để thành phố "có áo mới, đủ rộng, đủ đẹp" và cơ chế đủ mạnh để phát triển trong thời gian tới.

Chiều 27-11, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo Cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược vào TP.HCM trong tình hình mới.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang nỗ lực kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 98/2023 để phát triển TP trong giai đoạn mới.

Không gian rộng lớn hơn cần cơ chế vượt trội hơn

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương, cho hay Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần khẳng định và chỉ đạo TP.HCM cần phải phấn đấu trở thành một siêu đô thị hiện đại với đầy đủ các yếu tố như trung tâm tài chính, sản xuất, logistic và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, các cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM đã được Bộ Chính trị chỉ đạo tại Nghị quyết 31-NQ/TW năm 2022. Trên cơ sở đó, Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết 98/2023.

“Sau hơn hai năm thực hiện, Nghị quyết 98 đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu, như tốc độ tăng trưởng GRDP của TP được cải thiện rõ rệt, phục hồi nhanh sau giai đoạn khó khăn trong đại dịch COVID-19, quy mô nền kinh tế đã tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2020, bình quân GRDP đầu người gấp 1,7 bình quân cả nước” - ông Nguyễn Thanh Nghị nói.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: QUANG PHÚC

Tuy vậy, theo ông, Nghị quyết 98 không đủ sức tháo gỡ triệt để những hạn chế mang tính cấu trúc của thành phố về thể chế hạ tầng và nguồn nhân lực.

“Thành phố vẫn khó khăn trong thu hút đầu tư xã hội để phát triển kinh tế. Tỉ trọng đầu tư khu vực tư nhân trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội cũng thấp hơn trung bình cả nước, chưa khai mở, giải phóng mọi nguồn lực để thành phố phát triển xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có. Vốn, năng lực cạnh tranh khu vực quốc tế chưa được cải thiện” - ông Nguyễn Thanh Nghị nêu.

Ông cho rằng TP.HCM hiện nay có không gian phát triển rộng lớn hơn, đa dạng tiềm năng và có đầy đủ các yếu tố, điều kiện để trở thành một siêu đô thị năng động, cạnh tranh quốc tế, một thành phố toàn cầu.

Trước những yêu cầu trong tình hình mới, ông Nguyễn Thành Nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải có các cơ chế, chính sách mới mang tính đột phá, vượt trội hơn, mạnh mẽ hơn và toàn diện hơn các cơ chế, chính sách đặc thù hiện hành của Nghị quyết 98.

“Từ đó thành phố mới có thể cất cánh và phát triển ở tầm khu vực và thế giới” - Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương nói.

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được sau đó cho hay việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 để thành phố "có áo mới, đủ rộng, đủ đẹp" và cơ chế đủ mạnh để phát triển trong thời gian tới theo kỳ vọng của Trung ương, nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra với thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói thành phố đã tích cực phối hợp với các cơ quan ở Trung ương để xây dựng dự thảo nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo ông Nguyễn Văn Được, thời gian qua thành phố đã tích cực phối hợp Bộ Tài chính và các Bộ, ngành trung ương xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98. Thời điểm này, dự thảo nghị quyết đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội.

Trong những đề xuất sửa đổi Nghị quyết 98, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh cần phải định vị vai trò then chốt của nhà đầu tư chiến lược như những đối tác kiến tạo phát triển, chứ không chỉ là người bỏ vốn đầu tư vào một dự án cụ thể vì mục đích kinh doanh.

Ông khẳng định TP.HCM cần những đối tác có năng lực công nghệ, quản trị và kết nối với thị trường toàn cầu; chuyển giao tri thức và công nghệ… để đồng hành cùng thành phố, giúp thành phố thoát bẫy thu nhập trung bình, bứt tốc tăng trưởng trong giai đoạn sắp tới.

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được cũng đề cập đến các định hướng mở rộng danh mục các lĩnh vực thu hút, ưu đãi nhà đầu tư chiến lược; khung chính sách về trình tự, thủ tục liên quan đến quy hoạch, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư.

“Những chính sách ưu đãi vượt trội, phân nhóm dự án để áp dụng các ưu đãi khác nhau và gắn với khả năng hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp phụ trợ. Đồng thời, cần chú trọng tính ổn định trong chính sách, nhất quán trong thực thi và minh bạch trong tiếp cận thông tin” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói.

Ông còn đề cập đến cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox) tạo điều kiện cho TP.HCM điều chỉnh linh hoạt những chính sách phát triển đối với các mô hình, công nghệ mới, gắn với cơ chế đánh giá tác động, giám sát rủi ro định kỳ.

“Đây là bước đi rất cần thiết để thành phố trở thành "phòng thí nghiệm thể chế" của cả nước” - ông Nguyễn Văn Được nói và nhấn mạnh thêm công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh.