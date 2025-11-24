Để phát triển TP.HCM cần từ 8 đến 12 tỉ USD/năm, nhất trí sửa Nghị quyết 98 24/11/2025 19:15

(PLO)- Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và nhất trí trình Quốc hội theo thủ tục rút gọn.

Chiều 24-11, ngay sau khi Quốc hội kết thúc thảo luận dự án luật Báo chí (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 51, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, Trong số này có dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Bỏ quy định về thành phố Thủ Đức

Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình tóm tắt về dự thảo Nghị quyết này.

Theo Bộ trưởng, để thực hiện các mục tiêu nêu tại các nghị quyết của Bộ Chính trị và để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, ngoài các điều kiện có sẵn, trong 5 năm tới, TP.HCM cần phải huy động thêm 1,8 triệu tỉ từ các nhà đầu tư chiến lược, tương đương từ 8 đến 12 tỉ USD/năm.

Điều này đòi hỏi phải bổ sung các giải pháp đột phá khác luật và Nghị quyết 98. Dự thảo Nghị quyết bổ sung nhiều nội dung, trong đó có việc thành lập khu thương mại tự do để thu hút nguồn lực đầu tư, bỏ quy định về thành phố Thủ Đức. Cùng với đó, bổ sung quy định về quản lý đầu tư, thanh toán bằng quỹ đất khai thác từ mô hình phát triển đô thị TOD, chọn lựa dự án…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho hay nhu cầu phát triển TP.HCM tới đây cần 8 đến 12 tỉ USD/năm, nên cần sửa đổi Nghị quyết 98. Ảnh: QH

Vẫn theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Chính phủ đề xuất phân cấp cho UBND TP. HCM được quyết định việc xây dựng kết hợp với xây dựng nhà, công trình thương mại, dịch vụ, công trình sự nghiệp, công trình công cộng.

Đồng thời, cũng phân cấp cho UBND TP.HCM quyết định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại theo thời hạn hoạt động dự án đối với nhà, công trình thương mại dịch vụ, công trình sự nghiệp, công trình công cộng tại nhà ga đường sắt, khu tập kết bảo dưỡng sửa chữa tàu và vùng phụ cận, các nút giao thông dọc tuyến vành đai 3…

Nghị quyết cũng dự kiến cho phép mở rộng phạm vi áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt cho các dự án tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung; bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư bằng thuế TNDN đối với các dự án hạ tầng… cùng nhiều quy định khác.

Phân cấp cho Thành phố quyết định khu thương mại tự do

Để đồng bộ với Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, dự thảo cũng dự kiến bổ sung một điều (điều 7a) về thành lập khu thương mại tự do.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, dự thảo dự kiến giao cho UBND TP.HCM thẩm quyền thành lập, mở rộng, điều chỉ ranh giới Khu thương mại tự do; HĐND TP.HCM quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới khu thương mại tự do.

Theo đó, quyết định thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do được coi là quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Thành phố. UBND Thành phố thực hiện việc cập nhật vào các quy hoạch có liên quan TP.HCM với các quy định pháp lý đầy đủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi nói thường trực Ủy ban này và Thường trực các cơ quan của Quốc hội nhất trí phải sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98. Ảnh: QH

Dự thảo cũng giao Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu thương mại tự do. Theo đó, Ban quản lý này thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu thương mại tự do, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong khu thương mại tự do.

Dự thảo Nghị quyết cũng tăng cường quản lý của cơ quan hải quan trong Khu thương mại tự do, theo hướng ngoài các thẩm quyền được quy định của pháp luật hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực quản lý Khu thương mại tự do có nhiều thẩm quyền trong việc quyết định các chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho hay: Dự thảo Nghị quyết cho phép giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá, đấu thầu đối với các dự án đầu tư trong khu thương mại tự do, trừ dự án nhà ở thương mại. Cùng với đó là các chính sách ưu đãi thuế TNDN, thuế TNCN cho chuyên gia, nhà khoa học, người lao động chất lượng cao.

Cuối cùng là Dự thảo Nghị quyết dự kiến cho phép doanh nghiệp trong khu thương mại tự do được phép niêm yết, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại tệ và thanh toán, nhận thanh toán với nhau bằng ngoại tệ chuyển khoản từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong Khu thương mại tự do.

Nhất trí trình theo thủ tục rút gọn

Trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cho hay: Thường trực Ủy ban này và Thường trực các cơ quan của Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98.

Việc sửa đổi, bổ sung này phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phát huy tiềm năng, thể mạnh, lợi thế mở rộng quy mô, địa giới hành chính TP HCM, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, thể chế hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, chính sách mới mang tính đột phá và cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 31 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như các Nghị quyết của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý Chính phủ về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu. Ảnh: QH

Theo ông Phạm Văn Mãi, để kịp thời ban hành các chính sách mới, tận dụng thời gian, cơ hội của Thành phố và trường hợp cơ quan có thẩm quyền của Đảng đồng ý với các đề xuất sửa đổi, bổ sung theo đề xuất của Chính phủ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực các cơ quan của Quốc hội nhất trí trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn; cho ý kiến về nội dung dự thảo Nghị quyết và quyết định việc bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 10 nếu dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện và bảo đảm chất lượng.

Tuy vậy, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng lưu ý về phạm vi chính sách với tính quan trọng, cấp bách cần bớt dàn trải. Chính phủ đề xuất nhiều quy định khác với luật hiện hành, các luật, nghị quyết đang trình Quốc hội sửa đổi.

Ngoài ra, nhiều chính sách nêu tại dự thảo Nghị quyết trùng lặp với các quy định của pháp luật hiện hành cũng như các luật, nghị quyết Quốc hội đang xem xét, sửa đổi tại kỳ họp này. Một số nội dung quy định không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội.

Trong phát biểu sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý Chính phủ trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu dự thảo Nghị quyết. Đặc biệt, các ý kiến lưu ý Chính phủ tiếp thu ý kiến từ báo cáo thẩm tra, ý kiến trực tiếp tại phiên họp để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết.

Cuối cùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua hồ sơ dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội, theo đề xuất của Chính phủ.