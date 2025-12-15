Nghị quyết 98 sửa đổi tạo đòn bẩy chiến lược cho TOD - Bài 1 Mở khóa metro, không gian ngầm và mô hình đô thị tương lai 15/12/2025 06:18

(PLO)- Nghị quyết 98 sửa đổi không chỉ là cú hích thể chế mà còn là cơ hội định hình lại, tái cấu trúc đô thị dựa trên giao thông công cộng, kích hoạt chuỗi dự án TOD tại metro số 1, số 2, đường vành đai 3 và các tuyến đường sắt đô thị tương lai khác.

LTS: Sau sáp nhập, TP.HCM mang tầm vóc mới của một siêu đô thị, đứng trước thời cơ vàng để định hình một mô hình phát triển hiện đại. Trong đó, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) được xác định là “chìa khóa” quan trọng. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM vừa được Quốc hội thông qua (ngày 11-12) là bệ phóng pháp lý quan trọng cho mô hình này. Tuy nhiên, từ chính sách đến thực tiễn vẫn còn một khoảng cách, TP.HCM đang sở hữu một “mỏ vàng” giá trị đất đai khổng lồ dọc các tuyến metro và vành đai. Làm thế nào để “đãi vàng” hiệu quả, tạo nguồn lực bền vững tái đầu tư cho hạ tầng vẫn là bài toán lớn.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 sửa đổi, tối 12-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chủ trì cuộc họp khẩn để triển khai ngay các đầu việc với tinh thần “không cầu toàn, làm cuốn chiếu”.

Tại cuộc họp, người đứng đầu chính quyền TP đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành để kịp trình HĐND TP trong kỳ họp cuối tháng 12. Trong đó, Sở QH-KT TP.HCM được giao chủ trì các nội dung liên quan đến mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Trước cuộc họp tối 12-12, để hiểu rõ hơn về mô hình TOD và các công tác sở đã và đang triển khai liên quan đến TOD, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM, xung quanh vấn đề này.

Cú hích thể chế, cất cánh cho đô thị TOD

. Phóng viên: Nhìn lại hơn hai năm thực hiện, Nghị quyết 98 đã mang lại cơ hội cho TP.HCM khởi động nhiều dự án theo định hướng TOD như tuyến metro số 1, số 2 và đường vành đai 3. Ở góc nhìn quy hoạch - kiến trúc, ông có thể cho biết thời gian qua, TP.HCM đã làm được những gì với TOD?

Ông Võ Hoàng Ngân.

+ Ông Võ Hoàng Ngân: Với vai trò là cơ quan tham mưu, điều phối tổng thể về quy hoạch và kiến trúc đô thị, sở nhận định Nghị quyết 98 (ban hành ngày 24-6-2023) là cú hích thể chế giúp TP triển khai hàng loạt dự án phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD - Transit Oriented Development).

Cụ thể, Nghị quyết 98 cung cấp khung pháp lý cho phép TP.HCM thí điểm mô hình TOD, lấy hạ tầng giao thông công cộng làm trục chính trong quy hoạch đô thị; cho phép sử dụng ngân sách đầu tư công để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại khu vực gần nhà ga metro và nút giao đường vành đai 3, tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất về giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, tạo cơ chế hình thành quỹ đất TOD, tổ chức đấu giá, đấu thầu chọn nhà đầu tư phát triển các dự án thương mại - dịch vụ - nhà ở kết nối với các ga metro. TP đã xác định rõ vùng thí điểm TOD (9-11 vị trí dọc tuyến metro và đường vành đai 3), giúp tập trung nguồn lực, làm trước - nhân rộng sau.

TP.HCM dự kiến triển khai các khu vực TOD dọc theo đường vành đai 3. Ảnh: NHẬT ÁNH

Việc thí điểm này sẽ mở đường cho mô hình PPP (đối tác công - tư) và thu hút chuyên gia tư vấn, đảm bảo tính bền vững và khả thi về kỹ thuật, tài chính.

Có thể nói Nghị quyết 98 trước đây là công cụ pháp lý quan trọng giúp TP chủ động triển khai TOD. Sở QH-KT đóng vai trò điều phối, tích hợp không gian - hạ tầng - đất đai, đảm bảo mỗi dự án vừa phát triển kinh tế, vừa cải thiện chất lượng sống đô thị.

. Nghị quyết 98 sửa đổi trao cho TP.HCM quyền tự quyết các chỉ tiêu quy hoạch khác quy chuẩn quốc gia. Để cơ chế này thực sự hiệu quả, sở sẽ tham mưu các giải pháp nào để kiểm soát, đảm bảo hạ tầng xã hội theo kịp, tránh tạo ra các khu đô thị nén mất cân đối?

+ Quyền tự quyết về chỉ tiêu quy hoạch là cơ hội để TP.HCM phát huy tính chủ động nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao về quản lý đô thị thông minh, bền vững. Sở đã và đang tham mưu UBND TP các nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Nghị quyết 98 sửa đổi tạo nhiều cơ chế hơn cho TP phát triển TOD quanh các ga metro. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Hoàn thiện khung pháp lý: Sở đã trình HĐND TP ban hành Nghị quyết 38/2025 (cuối tháng 8-2025) quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực phát triển TOD. Đây là cơ sở để xác định rõ chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc và hướng dẫn lập quy hoạch khu vực TOD.

Kiểm soát phát triển bằng công cụ quy hoạch: Mọi điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch đều phải nằm trong đồ án TOD được phê duyệt, được rà soát định kỳ. Sở đang triển khai thí điểm tại tuyến metro số 2, gắn chỉ tiêu quy hoạch với khả năng hạ tầng kỹ thuật - xã hội, tránh tình trạng đô thị nén quá tải.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM, cho biết liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sở đã kiến nghị và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 188, nội dung cụ thể tại khoản 8 Điều 5. Theo đó, căn cứ phương án tuyến công trình, vị trí công trình trên tuyến đường sắt đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quy hoạch khu vực TOD đã được phê duyệt, UBND TP được phép tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đầu tư công.

Hợp tác quốc tế: Sở phối hợp cùng nhóm chuyên gia GCIEP (Global Cities Integrated Expertise Program) và Lãnh sự quán Anh xây dựng hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch TOD cho TP.HCM nhằm chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng đồ án.

Tích hợp cơ chế tài chính LVC (Land Value Capture - thu hồi giá trị gia tăng từ đất): Khi tăng chỉ tiêu quy hoạch, nhà đầu tư phải đóng góp tương ứng cho hạ tầng xã hội. Sở đang xây dựng đề án thu phí khu vực TOD, cụ thể hóa Điều 9 Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TP.HCM (ban hành tháng 2-2025).

Tóm lại, TP.HCM sẽ chuyển từ quản lý theo chỉ tiêu cứng sang quản lý theo năng lực hạ tầng và chất lượng sống. Sở là trung tâm điều phối, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và phát triển không gian đô thị bền vững.

TP.HCM sẽ phát triển mô hình TOD dọc theo tuyến metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên. ﻿Ảnh: NGUYỄN TIẾN

. Cơ chế giữ lại 100% nguồn thu từ đất TOD là một đột phá tài chính. Sở sẽ tham mưu TP ưu tiên nguồn lực này thế nào để vừa tái đầu tư cho metro, vừa phát triển không gian ngầm và hạ tầng kết nối một cách đồng bộ?

+ Sở QH-KT xác định đây là đòn bẩy tài chính chiến lược, giúp hình thành vòng tái đầu tư khép kín giữa quy hoạch đô thị và hạ tầng giao thông. Định hướng tham mưu gồm ba nhóm chính.

Một là thành lập Quỹ phát triển TOD. Tập trung các nguồn thu từ diện tích sàn tăng thêm, đấu giá đất, khai thác giá trị gia tăng từ đất, phí cải thiện hạ tầng... để tái đầu tư trực tiếp vào hạ tầng kỹ thuật, tái định cư và công tác quy hoạch.

Hai là thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP). Áp dụng mô hình chia sẻ lợi ích - tái đầu tư tại chỗ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hạ tầng ngầm, trung tâm thương mại, dịch vụ đô thị quanh các ga metro.

Ba là tích hợp quy hoạch - tài chính. Trong đồ án quy hoạch TOD, sở sẽ xác định rõ các dự án ưu tiên đầu tư, gồm hạ tầng xã hội (trường học, công viên, quảng trường), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thoát nước, không gian ngầm) trong bán kính 500-800 m quanh nhà ga.

Sở QH-KT đóng vai trò điều phối quy hoạch và dòng vốn đầu tư, đảm bảo lợi ích từ phát triển đất TOD quay trở lại phục vụ hạ tầng công cộng và chất lượng sống đô thị.

Nghị quyết 98 sửa đổi có nhiều điểm đột phá cho TOD Tại nhà ga đường sắt, khu tập kết bảo dưỡng, sửa chữa tàu (đề-pô) và vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường vành đai 3 được UBND TP xác định phát triển theo mô hình TOD, UBND TP được quyết định việc đầu tư xây dựng kết hợp với xây dựng nhà ở, xây dựng công trình thương mại dịch vụ, công trình sự nghiệp, công trình công cộng. UBND TP được quyết định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch khác với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn nhưng phải bảo đảm đáp ứng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quy định về an toàn môi trường đối với khu dân cư theo quy định của pháp luật. Việc quản lý khoản thu phân chia và tỉ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương từ khai thác quỹ đất khu vực TOD như sau: Đối với dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD sử dụng toàn bộ ngân sách của TP hoặc vốn ứng trước của nhà đầu tư để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích đất thu hồi dành cho đường sắt và khu vực TOD, TP được giữ lại 100% số tiền thu được từ khai thác quỹ đất khu vực TOD để ưu tiên đầu tư các dự án đường sắt địa phương và các dự án giao thông thuộc tuyến TOD.

Cơ hội và thách thức

. Trong bối cảnh TP.HCM vừa sáp nhập, Nghị quyết 98 mới yêu cầu thống nhất một cơ quan chủ quản cho các dự án giao thông liên tỉnh. Sở sẽ đóng vai trò nhạc trưởng như thế nào để đảm bảo đồng bộ hóa quy hoạch TOD tại các cửa ngõ liên vùng?

+ Là cơ quan đầu mối quản lý tổng hợp về quy hoạch - kiến trúc đô thị, điều phối quy hoạch TOD liên vùng thông qua các nhiệm vụ trọng tâm, sở sẽ tham mưu chiến lược liên vùng: Đảm bảo mọi quy hoạch TOD phù hợp với quy hoạch quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phát huy lợi thế kết nối vùng.

Sở sẽ tổ chức cơ chế phối hợp vùng, phối hợp với các sở, ngành và địa phương giáp ranh để xây dựng bản đồ dữ liệu quy hoạch số liên vùng, phục vụ chia sẻ thông tin và điều phối dự án.

Cùng với đó, khai thác cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 mới, đề xuất cơ chế rút gọn trong phê duyệt quy hoạch, cho phép chuyển đổi linh hoạt chức năng sử dụng đất quanh TOD và thu hút đầu tư PPP hoặc đổi đất lấy hạ tầng.

Đồng thời, giám sát triển khai TOD vùng, đảm bảo tính kết nối liên thông giữa TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh - hình thành chuỗi đô thị TOD liên vùng.

Sở không chỉ là cơ quan kỹ thuật mà còn là trung tâm điều phối chính sách và dữ liệu quy hoạch vùng, biến quy hoạch thành công cụ điều tiết và định hướng phát triển vùng đô thị tích hợp.

. Xin ông cho biết chi tiết hơn về kế hoạch, mục tiêu, thời cơ và thách thức đối với công tác quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập, điều rất quan trọng trong kế hoạch phát triển TOD của TP?

+ Trong khuôn khổ quy hoạch chung TP.HCM sau sáp nhập, Sở QH-KT đã tham mưu UBND TP trình Thành ủy TP.HCM. Theo đó, quy hoạch chung TP.HCM mới sẽ được phát triển trên nền tảng các quy hoạch đô thị đã được phê duyệt, hiệu chỉnh kết nối, đề xuất các nội dung mới mang tính chất đột phá trên cơ sở dư địa và thế mạnh đặc trưng của từng khu vực. Đồng thời, điều chỉnh tái cấu trúc ở một số ngành và không gian chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TP mới.

Mạng lưới đường sắt đô thị được coi là xương sống của hệ thống giao thông đô thị, là động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Song song đó, sở định hướng hình thành các khu TOD dọc tuyến metro để tối ưu hóa sử dụng đất, gia tăng hiệu quả đầu tư và cải thiện không gian sống.

Sở đang rà soát toàn bộ mạng lưới metro phù hợp địa giới hành chính mới, nghiên cứu mở rộng kết nối đến Đồng Nai, Tây Ninh, đồng thời tích hợp kết quả này vào đồ án quy hoạch chung TP. Dự kiến cuối năm 2026 sẽ hoàn thiện quy hoạch tổng thể mạng lưới đường sắt đô thị kết hợp TOD, làm cơ sở cho đồ án quy hoạch chung TP.HCM (thực hiện trong 23 tháng).

Sở cũng nhận diện được các thời cơ như không gian đô thị mở rộng sau sáp nhập giúp tăng dư địa phát triển tuyến metro liên vùng. Chính sách đặc thù (Nghị quyết 98 mới, Nghị quyết 188) và vốn ODA là cơ hội đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Xu hướng toàn cầu về đô thị nén - phát triển theo TOD giúp TP.HCM đi đúng hướng với quốc tế.

Về thách thức, chúng tôi cho rằng TP.HCM mới cần nguồn đầu tư rất lớn, cần cơ chế huy động đa dạng và bền vững, cần khung pháp lý mới cho mô hình đô thị - giao thông tích hợp. Nhân lực, công nghệ và điều phối vùng đòi hỏi nâng cao năng lực quản lý.

Nhìn chung, với vai trò điều phối chiến lược, Sở QH-KT TP.HCM đang xây dựng bản đồ tích hợp TOD - metro - không gian ngầm, làm công cụ chỉ đạo điều hành phát triển đô thị gắn kết hạ tầng, đảm bảo quy hoạch đường sắt đô thị trở thành trục phát triển chính của TP trong giai đoạn mới.

. Xin cảm ơn ông.