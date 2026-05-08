VCCI kiến nghị gỡ vướng về thuế cho người kinh doanh phế liệu, tài xế công nghệ 08/05/2026 17:55

(PLO)- Về quy định nghĩa vụ thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh phế liệu, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định cho phép tổ chức ký hợp đồng thu mua phế liệu được khai và nộp thuế thay cho cá nhân.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có công văn gửi Bộ Tài Chính góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Cho phép tổ chức ký hợp đồng thu mua phế liệu được khai và nộp thuế thay cho cá nhân

Cụ thể về quy định nghĩa vụ thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh phế liệu, theo VCCI ngành công nghiệp tái chế đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế tuần hoàn và phù hợp với chiến lược phát triển bền vững.

Trong chuỗi giá trị này, các cá nhân thu gom ve chai, đồng nát là lực lượng chủ chốt đảm nhận việc thu gom và phân loại rác thải ban đầu.

Tuy nhiên, đặc thù của nhóm này là hoạt động nhỏ lẻ, trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Các cá nhân thu gom thường lo ngại rủi ro về thuế và gặp khó khăn trong đáp ứng các yêu cầu về xuất hóa đơn và kê khai nghĩa vụ thuế (nếu phát sinh).

Thực trạng này gây khó khăn cho tất cả các bên tham gia chuỗi cung ứng. Người làm ve chai đối mặt với rủi ro không tuân thủ quy định nhưng không có khả năng khắc phục.

Hệ quả là họ thường ưu tiên bán phế liệu cho các làng nghề phi chính thức thay vì doanh nghiệp chính quy.

Các doanh nghiệp khó thu mua nguồn phế liệu trong nước để sản xuất sản phẩm tái chế. Điều này khiến doanh nghiệp và ngành công nghiệp tái chế dễ mất đi các đơn hàng quốc tế có giá trị lớn, yêu cầu cao về tỉ lệ tái chế.

Về phía Nhà nước, việc khó thu thuế từ lĩnh vực này gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường do phế liệu không được tái chế hiệu quả.

Để tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp tái chế nghiệp và nền kinh tế tuần hoàn, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định cho phép tổ chức ký hợp đồng thu mua phế liệu được khai và nộp thuế thay cho cá nhân.

Người thu mua ve chai gặp khó khăn trong đáp ứng các yêu cầu về xuất hóa đơn. Ảnh: TÚ UYÊN

Bất hợp lý thuế tài xế công nghệ

Bên cạnh đó, dự thảo yêu cầu tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân phải có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với toàn bộ doanh thu, không phân biệt hình thức phân chia kết quả hợp tác kinh doanh.

VCCI cho rằng quy định này chưa phù hợp với các nguyên tắc cơ bản về thuế và gây bất lợi cho cả doanh nghiệp lẫn cá nhân.

Điển hình như dịch vụ đặt xe trực tuyến, các nền tảng đang ký thỏa thuận hợp tác với tài xế để cung cấp dịch vụ vận chuyển.

Trong mô hình này, các nền tảng và người lái xe chia sẻ doanh thu theo tỉ lệ (ví dụ 20:80).

Áp dụng theo quy định hiện tại, doanh nghiệp nền tảng sẽ phải chịu mức thuế GTGT là 10% trên toàn bộ doanh thu của cuốc xe.

Việc này bất hợp lý cho cả hai phía. Nền tảng đặt xe chỉ thực nhận 20% doanh thu nhưng phải chịu thuế GTGT cho 100% doanh thu. Trong khi không có hoá đơn phù hợp do chi phí này của các tài xế không xuất hoá đơn dẫn đến không được ghi nhận chi phí khấu trừ đầu vào hợp lệ.

Đối với người lái xe, việc áp mức thuế GTGT 10% trên doanh thu cũng không phù hợp vì họ là các cá nhân kinh doanh, chủ yếu thuộc diện miễn thuế hoặc chỉ áp dụng phương pháp tính thuế trên doanh thu.

Nếu so với mức thuế GTGT với cá nhân kinh doanh trong cùng nhóm ngành nghề chỉ là 3%, mức thuế 10% trên doanh thu của tài xế là quá cao.

Do đó, để đảm bảo công bằng, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định theo hướng tổ chức chỉ kê khai và nộp thay thuế GTGT cho cá nhân đối với phần doanh thu được chia theo hợp đồng.

Đồng thời, tổ chức thực hiện khai và nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho người hợp tác kinh doanh.