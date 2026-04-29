VCCI kiến nghị bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh xăng dầu và ô tô 29/04/2026 18:05

(PLO)- Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, VCCI đề nghị Bộ Công thương xem xét bãi bỏ hoặc giảm đáng kể các yêu cầu về số lượng cửa hàng, dung tích kho và trọng tải cầu cảng.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý dự thảo nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

VCCI đánh giá cao nỗ lực của Bộ trong việc xây dựng dự thảo trong thời gian ngắn, thể hiện quyết tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đề xuất bãi bỏ 30 thủ tục hành chính, dự thảo kiến nghị cắt giảm 351 điều kiện kinh doanh và bãi bỏ sáu ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Cần bỏ, giảm quy định doanh nghiệp sở hữu tối thiểu 10 cửa hàng xăng dầu

Về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh xăng dầu, dự thảo đã bãi bỏ quy định đối với dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận và vận tải.

Tuy nhiên, VCCI cho rằng mức độ cải cách trong lĩnh vực này vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng thực tế.

Đối với yêu cầu sở hữu cơ sở vật chất, dự thảo vẫn giữ nguyên các điều kiện mang tính áp đặt mô hình kinh doanh. Cụ thể, thương nhân đầu mối phải sở hữu hoặc thuê cầu cảng tiếp nhận tàu tối thiểu 7.000 tấn và kho chứa tối thiểu 15.000 m³.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải có tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ và 40 tổng đại lý hoặc đại lý.

Các yêu cầu này thực chất là Nhà nước quy định sẵn quy mô tổ chức cho doanh nghiệp thay vì để thị trường quyết định.

Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp cần được tự do lựa chọn mô hình phù hợp với năng lực và chiến lược. Miễn là đơn vị đáp ứng các yêu cầu về an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường thì nên được tạo điều kiện hoạt động.

Bên cạnh đó, các ngưỡng tối thiểu về cơ sở vật chất nêu trên tạo rào cản gia nhập rất cao. Thực tế hiện nay chỉ có một số ít tập đoàn lớn mới có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn này.

Điều này làm hạn chế tính cạnh tranh, duy trì cấu trúc thị trường tập trung và gây ảnh hưởng gián tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng thông qua giá bán lẻ.

Về yêu cầu thời hạn thuê kho bãi tối thiểu 5 năm, quy định này được đánh giá là chưa thực sự hợp lý. Trong bối cảnh thị trường bất động sản thương mại linh hoạt, xu hướng chuyển đổi năng lượng đang thay đổi nhanh chóng cơ cấu tiêu thụ nhiên liệu.

Yêu cầu thuê dài hạn buộc doanh nghiệp phải gánh chịu rủi ro tài chính lớn, nhất là khi nhu cầu xăng dầu có thể giảm dần do sự phát triển của xe điện.

VCCI đề nghị Bộ Công thương xem xét bãi bỏ hoặc giảm đáng kể các yêu cầu về số lượng cửa hàng, dung tích kho và trọng tải cầu cảng. Thay vào đó, cơ quan quản lý nên tập trung vào năng lực tài chính, tuân thủ quy chuẩn an toàn và nghĩa vụ dự trữ lưu thông tối thiểu.

Ảnh: TÚ UYÊN

Vì sao giá ô tô Việt Nam cao nhất khu vực ASEAN

VCCI ghi nhận Bộ Công thương đã nhận diện các rủi ro khi bãi bỏ sáu ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Các lĩnh vực này bao gồm kinh doanh rượu, thực phẩm, xuất khẩu gạo, khoáng sản, kinh doanh khí và sản xuất lắp ráp nhập khẩu ô tô.

Đối với lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô, VCCI cho rằng phương án bãi bỏ điều kiện kinh doanh là phù hợp với xu thế cải cách.

Về công cụ quản lý thay thế, hiện nay mọi xe ô tô sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu đều phải qua kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi xe được lưu hành.

Hệ thống đăng kiểm và cơ chế triệu hồi sản phẩm khuyết tật cùng trách nhiệm sản phẩm theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã tạo ra lớp bảo vệ hậu kiểm đủ mạnh.

Việc duy trì giấy chứng nhận sản xuất, lắp ráp và giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thực chất là lớp tiền kiểm chồng chéo, làm tăng chi phí tuân thủ mà không bổ sung thêm giá trị bảo vệ an toàn công cộng.

Về tác động đến người tiêu dùng, các yêu cầu về cơ sở bảo hành, ủy quyền chính hãng, giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại (CoC) từ nước sản xuất đã tạo rào cản gia nhập rất cao. Điều này khiến thị trường nhập khẩu ô tô bị chi phối bởi một số ít doanh nghiệp lớn.

Hệ quả là giá ô tô tại Việt Nam vẫn thuộc nhóm cao nhất khu vực ASEAN khi so sánh theo sức mua tương đương. Trong khi đó, người tiêu dùng lại có ít lựa chọn hơn so với các thị trường lân cận.

Về hiệu quả bảo hộ, thực tế sau hơn 20 năm bảo hộ áp dụng chính sách bảo hộ thông qua thuế quan cao và điều kiện kinh doanh, tỉ lệ nội địa hóa của ngành ô tô Việt Nam vẫn ở mức thấp. Con số này chỉ đạt từ 7% đến 10% đối với xe con, trong khi tại Thái Lan đạt từ 70% đến 80%.

Qua đó, cho thấy rào cản gia nhập thị trường không phải là công cụ hiệu quả để thúc đẩy nội địa hóa.

Theo VCCI, các chính sách khuyến khích như ưu đãi thuế linh kiện và hỗ trợ nghiên cứu phát triển sẽ phù hợp hơn.

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chuyển đổi nhanh chóng sang xe điện. Các điều kiện kinh doanh hiện hành thiết kế cho mô hình truyền thống có thể tạo rào cản cho các nhà đầu tư mới.

Kinh nghiệm tại Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc cho thấy họ không sử dụng cơ chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Các nước này quản lý hoàn toàn bằng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt và trách nhiệm sản phẩm.

VCCI ủng hộ phương án bãi bỏ ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô.

Đơn vị này đề nghị Bộ Công thương phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát hệ thống quy chuẩn kỹ thuật. Việc hoàn thiện cơ chế hậu kiểm sẽ bảo đảm an toàn cho cộng đồng trong điều kiện thị trường mở hơn.