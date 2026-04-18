​3 tháng đầu năm Việt Nam chi 2,93 tỉ USD nhập khẩu xăng dầu các loại 18/04/2026 13:13

​(PLO) - Theo Cục Hải quan, trong quý I-2026, Việt Nam nhập khẩu xăng dầu các loại đạt 3,37 triệu tấn, trị giá 2,93 tỉ USD, tăng 44,5% về lượng và 77,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu từ Cục Hải quan trong tháng 3-2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 93,55 tỉ USD, tăng 38,8% so với tháng trước.

​Lũy kế ba tháng đầu năm 2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 249,50 tỉ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 122,93 tỉ USD và trị giá nhập khẩu đạt 126,57 tỉ USD, tăng lần lượt 19% và 27%.

​Cán cân thương mại hàng hóa trong ba tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức nhập siêu 3,64 tỉ USD. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước cán cân này thặng dư 3,68 tỉ USD.

Trong quý I Việt Nam nhập khẩu 833 ngàn tấn xăng. Ảnh: TÚ UYÊN

​Ở chiều ngược lại, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong ba tháng đầu năm 2026 đạt 126,57 tỉ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

​Đáng chú ý, có tới 23/57 nhóm hàng đạt trị giá nhập khẩu trên 1 tỉ USD. Riêng nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt trị giá trên 40 tỉ USD.

​Cụ thể, trong quý I-2026, nhập khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 47,57 tỉ USD, tăng mạnh 50,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI chiếm gần 62% với trị giá nhập khẩu đạt 9,55 tỉ USD, tăng 16,7%. Khối doanh nghiệp trong nước nhập khẩu đạt 5,95 tỉ USD, tăng mạnh 33,8%. Bốn thị trường chính cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản.

​Đối với nhóm nhiên liệu gồm than, dầu thô, xăng dầu và khí đốt hóa lỏng, trong quý I, Việt Nam nhập gần 24 triệu tấn, trị giá 6,9 tỉ USD, tăng nhẹ về lượng nhưng trị giá tăng đến 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

​Cụ thể, xăng dầu các loại sản lượng nhập khẩu đạt 3,37 triệu tấn, trị giá 2,93 tỉ USD, tăng 44,5% về lượng và 77,8% về giá trị. Trong đó, lượng dầu diesel nhập về đạt 1,86 triệu tấn, tăng 69,6% và chiếm 55% lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước. Lượng xăng nhập về đạt 833 ngàn tấn, tăng 48%. Nhiên liệu bay đạt 554 ngàn tấn, tăng 4,6%.

​Riêng mặt hàng dầu thô, lượng nhập khẩu trong quý I đạt 3,12 triệu tấn với trị giá 1,66 tỉ USD. Con số này giảm 15,4% về lượng và giảm 24,1% về trị giá so với cùng kỳ. Việt Nam chủ yếu nhập khẩu dầu thô từ Kuwait.