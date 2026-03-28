Chính phủ quyết định chi tạm ứng 8.000 tỉ đồng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu 28/03/2026 16:54

(PLO)- Chính phủ thống nhất bổ sung 8.000 tỉ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2025 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ BOG xăng dầu.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 69 triển khai chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG xăng dầu) từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Cùng ngày, Thủ tướng cũng ký Quyết định 483 bổ sung 8.000 tỉ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 (chi khác ngân sách) từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2025 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ BOG xăng dầu như đề nghị của Bộ Tài chính.

Cụ thể, Chính phủ quyết định triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ BOG xăng dầu từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025 như trên theo đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, đảm bảo theo đúng quy định.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc trích, chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, hạn chế biến động tăng giá xăng dầu bất thường.

Bộ Công Thương được giao chủ động xây dựng, quyết định phương án trích, chi Quỹ BOG xăng dầu, tùy từng cấp độ biến động của giá xăng dầu để điều hành mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá cụ thể (đồng/lít, kg) xăng, dầu thành phẩm nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước; thực hiện thu hồi về ngân sách nhà nước khi thị trường xăng dầu ổn định.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương với trách nhiệm là cơ quan quản lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, quản lý, điều hành cung - cầu xăng dầu trong nước, chủ động tổ chức thực hiện việc tạm ứng từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025 cho Quỹ BOG xăng dầu tại các thương nhân đầu mối xăng dầu để điều hành, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu.

Đơn vị này cũng là đầu mối đề xuất nhu cầu chi tạm ứng cho Quỹ BOG xăng dầu từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025; tiếp nhận kinh phí ngân sách và tổ chức triển khai, thực hiện quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu (bao gồm cả nguồn được ngân sách ứng).

Đồng thời, xây dựng, quyết định các kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, bao gồm tính toán thời gian sử dụng và trích lập Quỹ BOG xăng dầu để hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định sau khi giá thế giới giảm, thị trường xăng dầu ổn định. Thời gian hoàn trả tối đa 12 tháng kể khi thực hiện.

Trường hợp sử dụng hết ngân sách đã ứng thực hiện bình ổn giá xăng dầu, tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, giá xăng dầu tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, trong phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ Công Thương đánh giá tình hình, kịp thời đề xuất các giải pháp, trong đó có nhu cầu về tạm ứng ngân sách cho Quỹ BOG xăng dầu (nếu có).

Các địa phương được giao tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo các cửa hàng bán lẻ chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Chính phủ cũng yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm các quy định về bình ổn giá xăng dầu; thực hiện trích, chi (bao gồm cả nguồn được ngân sách nhà nước tạm ứng) và các nội dung liên quan đến Quỹ BOG xăng dầu theo đúng quy định và hoàn trả số kinh phí được ngân sách tạm ứng cho Quỹ BOG xăng dầu theo đúng thời hạn quy định. Cùng đó, thực hiện nghiêm yêu cầu dự trữ lưu thông, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu, đảm bảo nguồn hàng liên tục phục vụ người dân ngay cả khi giá biến động.