Giảm tối đa các loại thuế với xăng, dầu và nhiên liệu bay 27/03/2026 06:48

Ngày 26-3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 482 về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Quyết định này có hiệu lực ngay từ 24h ngày 26-3 đến hết ngày 15-4.

Cụ thể, theo Quyết định 482, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Cùng với đó, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%.

Trước tình hình xung đột tại Trung Đông, Chính phủ quyết định giảm hết thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Ảnh: MINH TRÚC

Theo Bộ Tài chính, với mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thời gian áp dụng như trên, dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước bình quân khoảng 7.200 tỉ đồng/tháng.

"Tuy vậy, đây sẽ là khoản tiền quan trọng hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Quyết định 482 được xem là giải pháp cấp bách và hiệu quả nhằm ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh căng thẳng xung đột tại eo biển Hormuz, đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng, kéo theo mặt bằng giá năng lượng thế giới và trong nước tăng mạnh.

Bộ Tài chính cũng cho biết, xung đột tại Trung Đông đã làm cho giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng cao.

Các tác động này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thị trường xăng dầu trong nước làm giá xăng, dầu tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân.

Trước những biến động nhanh chóng và phức tạp nêu trên, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu phải có những giải pháp cấp bách để ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các mức giảm thuế đối với mặt hàng xăng dầu.



Có thể nói, cùng với các giải pháp khác của Chính phủ, việc sử dụng các công cụ về thuế để góp phần bình ổn giá xăng, dầu trong nước được kỳ vọng là biện pháp hữu hiệu và cần thiết, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ, các Bộ, ngành với người dân và doanh nghiệp.