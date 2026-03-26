Người Việt sẽ thích chiếc ô tô không tốn tiền xăng nhưng giá chỉ 300 triệu đồng 26/03/2026 09:39

(PLO)-Chiếc ô tô này đang gây hấp dẫn trên toàn cầu.

Hãng BYD (Trung Quốc) vừa ra mẫu BYD Atto 1, được phát triển trên nền tảng e-Platform 3.0 mới nhất của hãng dành cho phân khúc xe đô thị giá rẻ, tập trung vào sự linh hoạt và tối ưu chi phí.

Mẫu xe này được thiết kế để phục vụ nhu cầu di chuyển trong thành phố với các thông số cấu hình tiêu chuẩn quốc tế và có [hạm vi hoạt động hơn 400 km cho 1 lần sạc.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30% lên 80% trong 30 phút, tích hợp công nghệ V2L (vehicle to load) cho phép dùng xe làm nguồn cấp điện cho các thiết bị ngoại vi.

Tại thị trường quốc tế, BYD Atto 1 được định vị là mẫu ô tô với mức giá cực kỳ cạnh tranh để đối đầu trực tiếp với các dòng xe xăng cùng cỡ.

Hiện chiếc ô tô này được bán với giá 13.400 USD, tương đương 353 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam, chiếc xe này đang được bán với giá 500 triệu đồng.