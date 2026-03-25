Ô tô điện giá rẻ chuẩn bị tràn ngập thị trường 25/03/2026 16:03

Trong nỗ lực mới nhất để thúc đẩy chuyển đổi xanh, Ủy ban Châu Âu vừa giới thiệu một danh mục ô tô mới mang tên E-car.

Đây được xem là giải pháp chiến lược nhằm đưa xe điện đến gần hơn với đa số người dùng thông qua việc cắt giảm chi phí sản xuất và nới lỏng các quy định khắt khe vốn đang áp dụng cho xe hơi truyền thống.

Điểm mấu chốt của danh mục E-car là việc các mẫu xe này sẽ bị giới hạn về kích thước và hiệu suất vận hành.

Nhờ thiết kế nhỏ gọn và đơn giản, nhà sản xuất có thể tiết kiệm đáng kể chi phí linh kiện.

Đáng chú ý, các dòng E-car sẽ được phép lược bỏ một số công nghệ hỗ trợ lái đường trường và thiết bị an toàn đắt đỏ vốn là quy định bắt buộc trên các dòng xe hiện nay.

Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo ra một phân khúc ô tô điện giá rẻ đúng nghĩa, phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Để khuyến khích các hãng xe tham gia, EU đưa ra cơ chế siêu tín chỉ, cứ mỗi chiếc E-car bán ra, nhà sản xuất sẽ được phép bán thêm 1,3 chiếc xe chạy bằng động cơ đốt trong (ICE).

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn nhận được sự hỗ trợ về trợ cấp sản xuất pin, trong khi người mua xe có thể được hưởng các ưu đãi như giảm phí đỗ xe.

Các quy định này dự kiến sẽ được giữ cố định trong 10 năm để đảm bảo tính ổn định cho kế hoạch sản xuất của các hãng.