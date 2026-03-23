Người Việt sẽ thích chiếc ô tô có giá 500 triệu đồng nhưng chỉ mất 100.000 đồng tiền xăng cho 100 km 23/03/2026 09:19

Mới đây, Geely đã chính thức tung ra phiên bản nâng cấp của mẫu sedan hybrid cắm sạc (PHEV) Galaxy Starshine 8. Đây là mẫu ô tô đang gây sốt toàn cầu nhờ khả năng tối ưu chi phí vận hành ở mức khó tin.

Geely Galaxy Starshine 8 được định vị ở phân khúc sedan hạng D với kích thước tương đương Toyota Camry, nhưng mức giá tại thị trường nội địa Trung Quốc và các kênh xuất khẩu lại cực kỳ cạnh tranh.

Giá khởi điểm từ 142.800 Nhân dân tệ, tương đương 545 triệu đồng cho phiên bản nâng cấp 2026.

Với số tiền này, người dùng nhận được một chiếc ô tô dài hơn 5 mét, trục cơ sở gần 3 mét, trang bị cảm biến LiDAR trên nóc và hệ thống lái tự động G-Pilot H5.

Điểm khiến Starshine 8 trở thành hấp dẫn trong dòng xe hybrid chính là hệ truyền động Thor EM-i và EM-P thế hệ mới, nhấn mạnh tối đa vào việc giảm thiểu tiêu thụ xăng.

Ở điều kiện vận hành kết hợp, chiếc ô tô này chỉ tiêu thụ khoảng 3,32 lít/100 km. Với giá xăng A95 là 30.600 đồng/lít tại Việt Nam thì chiếc ô tô này chỉ mất 100.000 đồng cho 100 km di chuyển.