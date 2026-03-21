Người Việt sẽ thích chiếc xe Hàn giá 300 triệu đồng này vì không tốn xăng 21/03/2026 14:09

Hyundai Motor vừa chính thức giới thiệu mẫu Casper Electric phiên bản 2026, còn được gọi là Inster EV tại một số thị trường quốc tế.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tái định nghĩa phân khúc xe điện cỡ nhỏ A-SUV, nơi sự thực dụng và giá thành dễ tiếp cận đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng tại châu Âu và châu Á.

Khác với phiên bản chạy xăng nội địa, Casper Electric 2026 sở hữu chiều dài cơ sở được kéo dài thêm 180 mm, mang lại không gian để chân rộng rãi hơn và khoang hành lý lên tới 280 lít.

Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống pin NCM (Nickel-Cobalt-Manganese) tiên tiến, cho phép xe đạt tầm vận hành lên tới 355 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 80% chỉ trong vòng 30 phút, một con số ấn tượng cho mẫu xe di chuyển trong đô thị.

Về mặt thiết kế, Casper Electric giữ nguyên vẻ ngoài hình hộp đặc trưng nhưng được tinh chỉnh với dải đèn định vị pixel lấy cảm hứng từ dòng Ioniq. Nội thất xe gây bất ngờ với hệ thống màn hình kép 10.25 inch, hỗ trợ kết nối không dây hoàn toàn và tích hợp công nghệ V2L (Vehicle-to-Load), cho phép xe cấp điện ngược lại cho các thiết bị ngoại vi như laptop hay bếp điện trong các chuyến dã ngoại.

Tại thị trường quốc tế, mức giá niêm yết của Hyundai Casper Electric 2026 được công bố vô cùng cạnh tranh để đối đầu trực tiếp với các đối thủ từ Trung Quốc.

Mức giá khởi điểm tại thị trường châu Âu dự kiến khoảng 25.000 USD, trong khi tại thị trường Hàn Quốc, sau khi áp dụng các khoản trợ cấp chính phủ, người dùng có thể sở hữu xe với mức giá chỉ từ 15.000 USD đến 18.000 USD (tương đương khoảng 370 đến 450 triệu đồng).