Đạp hết ga sẽ gây những hư hỏng trên ô tô ra sao? 20/03/2026 16:52

Theo các chuyên gia, động cơ hiện đại được thiết kế để chịu được mức tải tối đa trong một khoảng thời gian nhất định.

Các nhà sản xuất thực hiện các bài kiểm tra tra tấn bằng cách chạy động cơ ở vòng tua máy cao nhất trong hàng trăm giờ liên tục trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.

Mặc dù động cơ chịu được, nhưng việc đạp hết ga thường xuyên sẽ gây ra những hệ lụy dài hạn.

Khi đạp hết ga, lượng nhiên liệu đốt cháy tăng vọt, tạo ra nhiệt lượng khổng lồ. Nếu hệ thống làm mát không hoàn hảo, nó có thể gây cong vênh nắp máy hoặc hỏng gioăng mặt máy.

Cú sốc mô-men xoắn khi đạp ga đột ngột gây áp lực cực lớn lên hộp số, các đăng và vi sai. Đối với xe số tự động, việc này khiến các lá côn bên trong hộp số mòn nhanh hơn do ma sát tăng đột biến.

Ở vòng tua cực cao, dầu máy phải chịu áp suất lớn. Nếu dầu cũ hoặc không đúng phẩm cấp, màng dầu có thể bị phá vỡ, dẫn đến sự tiếp xúc kim loại-kim loại, gây xước lòng xi lanh hoặc cháy bạc đạn.

Đạp ga khi máy nguội là cách nhanh nhất để phá hủy động cơ. Khi dầu chưa đủ nóng để lưu thông tốt và các chi tiết kim loại chưa giãn nở nhiệt đồng đều, việc đạp hết ga sẽ gây mài mòn cực độ và có thể làm gãy tay biên hoặc hỏng xéc-măng.

Đạp hết ga mà không có tải (vòng tua máy vọt lên cực nhanh mà không kéo xe đi) gây ra sự mất cân bằng động năng lớn bên trong động cơ, dễ dẫn đến hiện tượng bung xupap hoặc hỏng trục khuỷu.

Hiệp hội Ô tô Việt Nam cũng vừa có kiến nghị quy trình yêu cầu đăng kiểm viên phải đạp hết ga nhanh chóng và liên tục (không quá 1 giây) trong tối thiểu 2 bước tăng tốc để kiểm tra và làm sạch hệ thống khí thải.

Phương pháp đạp hết ga này gây tranh cãi gay gắt vì có thể trực tiếp gây hư hỏng động cơ, đặc biệt là với các dòng xe thế hệ cũ đang hoạt động bình thường, gây thiệt hại tài sản cho chủ xe.

Quy trình chưa tương thích hoàn toàn với thiết kế hạn chế tốc độ động cơ khi không tải của một số nhà sản xuất, tạo ra tình huống khó khăn trong thực thi và giám định.