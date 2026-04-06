Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước hỏa tốc chỉ đạo kiểm soát thị trường xăng dầu vùng biên giới 06/04/2026 12:29

(PLO)- Trước dấu hiệu tiểu thương cải tạo phương tiện để vận chuyển xăng dầu qua biên giới kiếm lời, cơ quan chức năng yêu cầu thiết lập đường dây nóng và tăng cường phối hợp giữa quản lý thị trường, công an, hải quan và biên phòng.

Ngày 6-4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) có văn bản hoả tốc gửi Sở Công Thương các địa phương yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới.

Cục này cho biết, thời gian qua, trong bối cảnh xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chính phủ và Bộ Công Thương đã chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thực hiện Chỉ thị số 06 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong điều hành thị trường xăng dầu, từ dự báo cung cầu, điều tiết nguồn hàng đến tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, góp phần ổn định thị trường xăng dầu.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có văn bản hoả tốc yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới. Ảnh minh hoạ: DMS

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh có tình trạng các cá nhân, tiểu thương tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt tại khu vực Lao Bảo (Quảng Trị), có dấu hiệu thu gom xăng dầu từ các cửa hàng bán lẻ.

Theo các thông tin này, các đối tượng tiến hành cải tạo phương tiện vận chuyển, lắp thêm thùng chứa nhiên liệu để đưa xăng dầu sang nước láng giềng bán nhằm hưởng chênh lệch giá. Các hành vi nêu trên nếu không được kiểm soát kịp thời, có nguy cơ gây thất thoát nguồn cung trong nước, đồng thời tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cháy nổ trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

Trước thực trạng trên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố (đặc biệt là các tỉnh biên giới) chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, hải quan và bộ đội biên phòng để giám sát hoạt động tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các tuyến đường bộ, đường thủy. Qua công tác giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng hoặc bán với số lượng lớn cho các đối tượng có dấu hiệu thu gom xăng dầu xuất lậu.

Bên cạnh đó, cần thiết lập đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân về các điểm tập kết xăng dầu trái phép. Đồng thời tăng cường vận động các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ký cam kết không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát chặt chẽ thị trường xăng dầu tại khu vực biên giới, bảo đảm nguồn cung trong nước và giữ vững ổn định thị trường trong bối cảnh nhiều biến động.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, hiện nay, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới, trừ giá dầu cao hơn so với Trung Quốc, Thái Lan.

Cụ thể, giá xăng của Việt Nam đang ở mức 25.428 đồng/lít (xăng E5) - 26.976 đồng/lít (xăng A95), dầu diesel 44.788 đồng/lít, dầu mazut 24.593 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng của Singapore là 70.328 đồng/lít; Thái Lan 35.468 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia 35.849 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào 50.112 đồng/lít; Trung Quốc 34.827 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Giá dầu của Singapore là 86.985 đồng/lít; Thái Lan 38.525 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia 49.293 đồng/lít; Lào: 61.632 đồng/lít, Trung Quốc: 31.733 đồng/lít…