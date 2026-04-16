VCCI kiến nghị linh hoạt định danh điện tử người bán hàng online 16/04/2026 18:06

(PLO)- Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử quy định các nền tảng trung gian vừa phải xác thực điện tử danh tính, vừa yêu cầu người bán cung cấp thông tin.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có công văn gửi Bộ Công Thương góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử (TMĐT).

Trong đó, dự thảo quy định các nền tảng TMĐT trung gian vừa phải thực hiện xác thực điện tử danh tính, vừa yêu cầu người bán cung cấp thông tin. Các doanh nghiệp phản ánh quy định này chưa hợp lý về chi phí tuân thủ.

Việc tích hợp hệ thống dữ liệu quốc gia song song với yêu cầu cung cấp thông tin có thể gây chi phí lớn và rủi ro kỹ thuật. Điều này không khả thi về mặt thời gian tích hợp và không phù hợp nguyên tắc chỉ thu thập dữ liệu cần thiết cho giao dịch.

Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét cho phép doanh nghiệp linh hoạt lựa chọn. Cụ thể là tích hợp hệ thống định danh điện tử quốc gia hoặc tự thu thập thông tin và thực hiện quy trình định danh riêng của nền tảng.

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét cho phép doanh nghiệp linh hoạt lựa chọn việc xác thực định danh người bán hàng online. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, dự thảo yêu cầu chứng thực hợp đồng liên quan đến việc chủ quản nền tảng TMĐT là đơn vị giữ tiền của người bán.

Trên thực tế, đa số các nền tảng TMĐT sử dụng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán của các đơn vị cung ứng dịch vụ được cấp phép hoạt động. Việc cung ứng dịch vụ này đã được điều chỉnh theo pháp luật chuyên ngành, đảm bảo an toàn và phòng chống rủi ro. Do đó, việc yêu cầu thêm thủ tục chứng thực hợp đồng là chưa thực sự cần thiết.

VCCI đề nghị sửa đổi theo hướng chỉ áp dụng chứng thực hợp đồng thu hộ hoặc giữ tiền của người bán trong trường hợp nền tảng không sử dụng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán của tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động.

Thêm nữa, dự thảo quy định các chủ quản nền tảng TMĐT trung gian và mạng xã hội có chức năng đặt hàng trực tuyến, nếu là nền tảng số lớn, phải có trách nhiệm báo cáo. Các đơn vị này cần thực hiện báo cáo hoạt động hằng tháng thông qua Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, các nền tảng còn có trách nhiệm báo cáo về việc gỡ bỏ thông tin vi phạm. Thời gian thực hiện yêu cầu này được quy định không quá 48 giờ kể từ khi phát hiện hoặc nhận được yêu cầu xử lý.

VCCI cho rằng quy định này sẽ dẫn đến phát sinh chi phí đầu tư và vận hành rất lớn cho doanh nghiệp. Trong khi đó, nhiều nền tảng số lớn có lĩnh vực hoạt động, dịch vụ chính thuộc lĩnh vực khác với tỉ trọng thương mại điện tử rất nhỏ.

Việc yêu cầu thực hiện thủ tục nặng nề với chi phí lớn sẽ không khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh và giúp thương mại điện tử phát triển theo định hướng chung. Vì vậy, VCCI đề nghị sửa đổi theo hướng trách nhiệm báo cáo chỉ áp dụng đối với các nền tảng TMĐT có từ 3 triệu người dùng trực tiếp trở lên.