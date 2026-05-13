Hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế khi nâng ngưỡng doanh thu lên 1 tỉ 13/05/2026 17:45

(PLO)- Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỉ đồng/năm giúp hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh tại Việt Nam thuộc diện không phải nộp thuế, giúp người dân giữ lại hơn 16.000 tỉ đồng để tái đầu tư.

Chiều 13-5, tại họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về các luật vừa được Quốc hội thông qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết việc sửa đổi các luật thuế nhận được phản hồi rất tích cực từ người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Tuấn, trong số các luật được thông qua có “một luật sửa 4 luật về thuế”, gồm Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đáng chú ý, việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm sẽ giúp khoảng 2.556.042 hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế.

“Các hộ kinh doanh rất phấn khởi với chính sách này” - ông Tuấn nói.

Không chỉ hộ kinh doanh, khoảng 235.800 doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ các chính sách thuế mới vừa được Quốc hội thông qua.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn. Ảnh: TP

Theo đánh giá tác động của Bộ Tài chính, dự kiến so với năm 2025, tổng số thuế mà hộ, cá nhân kinh doanh không phải nộp sẽ trên 16.000 tỉ đồng. Trong khi đó, số thuế doanh nghiệp được giảm ước tính hơn 2.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng khoản tiền này sẽ được giữ lại để cá nhân, doanh nghiệp tái đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng việc làm, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Liên quan băn khoăn của một số hộ kinh doanh về việc dù doanh thu dưới 1 tỉ đồng vẫn phải thông báo doanh thu và thực hiện chế độ kế toán, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết Bộ Tài chính đã rà soát để đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính.

Theo ông, căn cứ quy định tại Nghị định 68, các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng đến ngày 31-5 của năm tiếp theo, tức ngày 31-5-2027, mới phải kê khai doanh thu.

Về chế độ kế toán, nhóm hộ kinh doanh dưới 1 tỉ đồng chỉ cần thực hiện một sổ ghi chép doanh thu cả năm để tự theo dõi.

“Nếu doanh thu trên 1 tỉ đồng thì sang năm mới phải kê khai nộp thuế. Còn nếu dưới ngưỡng này thì chỉ cần gửi thông báo cho cơ quan thuế để xác nhận thuộc diện không phải nộp thuế. Thủ tục nhìn chung rất đơn giản” - ông Tuấn thông tin.