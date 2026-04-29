Chính thức nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với cá nhân, hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm 29/04/2026 19:57

(PLO)- Chính phủ vừa nâng mức doanh thu chịu thuế lên 1 tỉ đồng mỗi năm với hộ kinh doanh và lần đầu quy định ngưỡng chịu thuế với doanh nghiệp nhỏ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2026 sửa đổi quy định về ngưỡng miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (VAT) với cá nhân, hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm, gấp đôi mức hiện hành.

Doanh nghiệp nhỏ cũng lần đầu được áp dụng ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỉ đồng/năm. Quy định miễn thuế không áp dụng với công ty con hoặc có quan hệ liên kết với doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện miễn thuế.

Nghị định này có hiệu lực từ 1-1-2026. Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống đã kê khai, nộp thuế trong quý đầu năm, thì số thuế đã nộp được bù trừ hoặc hoàn trả lại.

Hộ, cá nhân doanh thu trên 1 tỉ đồng phải dùng hóa đơn điện tử có mã hoặc từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Trường hợp mới ra kinh doanh xác định doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm nhưng trong năm tính thuế có doanh thu vượt ngưỡng sẽ phải đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử trong vòng 30 ngày.

Doanh nghiệp mới thành lập, nếu dự kiến doanh thu năm không quá 1 tỉ đồng không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Cuối kỳ, nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng này, doanh nghiệp kê khai, quyết toán theo quy định và không bị tính tiền chậm nộp.

Đây là một trong những quyết sách “ấn tượng” được phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa qua nhằm giải quyết những vấn đề do việc ấn định ngưỡng chịu thuế “500 triệu đồng/năm” được quyết từ giữa năm 2025.

Khi trình Quốc hội dự luật sửa 4 luật thuế, Chính phủ cho rằng việc nâng ngưỡng nhằm hỗ trợ khu vực kinh doanh nhỏ lẻ trong bối cảnh chi phí đầu vào, đặc biệt là nhiên liệu và logistics tăng cao, sức mua suy yếu. Chính sách cũng hướng tới thiết kế hệ thống thuế "khoa học, hợp lý", giảm động cơ trốn, tránh thuế. Ngoài ra, việc miễn thuế ở ngưỡng cao hơn sẽ giúp hộ kinh doanh duy trì hoạt động, có dư địa tích lũy để mở rộng và chuyển đổi thành doanh nghiệp, từ đó "nuôi dưỡng nguồn thu" lâu dài.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khi phát biểu tại tổ thảo luận ở Quốc hội cũng đồng tình và thông tin dự kiến ngưỡng chịu thuế sẽ được nâng lên 1 tỉ đồng/năm.

Hôm qua, 28-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng khi tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng cho biết: Chính phủ đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ - những thành phần kinh tế có sức chống chịu hạn chế trước biến động thị trường. Chính phủ đã khẩn trương nghiên cứu phương án điều chỉnh các luật về thuế và trình Quốc hội ban hành ngay tại Kỳ họp thứ Nhất.

Ông cũng khẳng định Nghị định hướng dẫn luật sửa 4 luật thuế trong đó có quy định nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân từ 500 triệu/năm lên 1 tỉ đồng/năm sẽ sớm được ban hành.