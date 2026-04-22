Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm 22/04/2026 20:56

(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN của hộ kinh doanh là 1 tỉ đồng/năm.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 68/2026 quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định 320/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng

Tại tờ trình Chính phủ, cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng mức doanh thu năm không phải nộp thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm. Đồng thời cũng nâng mức doanh thu không chịu thuế GTGT lên 1 tỉ đồng/năm.

Như vậy, ngưỡng doanh thu không chịu thuế với hộ kinh doanh có thể cao gấp 2 lần hiện nay.

Bộ Tài chính cho biết, mức này cũng thống nhất với quy định hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở lên sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên mức 1 tỉ đồng/năm. Ảnh: MINH TRÚC

Theo số liệu tính toán của cơ quan thuế, hiện nay, số hộ, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỉ đồng là khoảng 2,56 triệu hộ. Với đề xuất này, dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước là khoảng 16.650 tỉ đồng so với năm 2025 (thu theo chế độ thuế khoán và mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm) và giảm khoảng 4.850 tỉ đồng so với chính sách hiện hành đã điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm.

Bộ Tài chính lý giải, từ đầu năm đến nay, do tác động của tình hình thế giới kinh tế trong nước có nhiều biến động, giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Điều chỉnh này được cho là cần thiết để đảm bảo chính sách thuế khoa học, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số, có tính đến khả năng đáp ứng của người nộp thuế với tỷ lệ động viên hợp lý, giúp người nộp thuế không muốn và không thể tìm các biện pháp trái pháp luật để trốn, tránh thuế.

Đề xuất ngưỡng không chịu thuế của doanh nghiệp nhỏ là 1 tỉ

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính cũng đã đề xuất ngưỡng thu nhập được miễn thuế của doanh nghiệp nhỏ là 1 tỉ đồng/năm, để đồng bộ với ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo số liệu, trong tổng số khoảng 900.000 doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động thì số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm gần 94%.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành đã quy định nhiều chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ như: miễn thuế TNDN trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp có doanh thu không quá 50 tỉ đồng thành lập mới từ hộ kinh doanh hoặc áp dụng mức thuế suất thấp (15%) đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do bối cảnh kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước và một trong những chủ thể chịu tác động đầu tiên bên cạnh các hộ, cá nhân kinh doanh chính là doanh nghiệp nhỏ do điều kiện về vốn, nhân lực của loại hình doanh nghiệp này dẫn đến khả năng chống chịu trước những biến động từ bên ngoài là không cao.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây, do chi phí nhiên liệu, chi phí logistics tăng nhiều doanh nghiệp loại này rơi vào trạng thái khó khăn, cần sự hỗ trợ về chính sách của nhà nước

Bộ Tài chính khẳng định, chính sách miễn thuế đối với doanh nghiệp nhỏ cũng là để đảm bảo công bằng trong chính sách, giúp cho người nộp thuế lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp, góp phần khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp với chế độ quản trị chuyên nghiệp và có nhiều điều kiện để nâng cao hơn nữa quy mô, hiệu quả kinh doanh.

Quy định này cũng là để thể chế hóa Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân.

Dự kiến khi miễn thuế TNDN với doanh nghiệp nhỏ, số thuế TNDN được miễn là khoảng 2.164 tỉ đồng và số lượng doanh nghiệp được miễn khoảng 235.800 doanh nghiệp.