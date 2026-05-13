Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về luật thuế quan trọng liên quan đến hộ kinh doanh 13/05/2026 17:10

(PLO)- Điểm đáng chú ý của 1 luật sửa 4 luật về thuế là đã nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhằm phù hợp với biến động giá cả và thực tiễn đời sống hiện nay.

Chiều 13-5, tại họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về chín luật vừa được Quốc hội thông qua, đại diện Bộ Tài chính đã giới thiệu những nội dung chính của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Luật được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24-4 tại kỳ họp thứ nhất và có hiệu lực thi hành ngay từ ngày được thông qua.

Nhiều mức thuế ưu đãi

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho hay việc ban hành luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về cải cách chính sách thuế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới.

Một trong những mục tiêu quan trọng của luật là tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Bên cạnh đó, luật cũng hướng tới đơn giản hóa chính sách thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế và bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật trong nước với các cam kết quốc tế.

Theo nội dung được công bố, luật sửa đổi đồng thời nhiều quy định liên quan đến thuế TNCN, thuế GTGT và thuế TNDN.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Đối với thuế thu nhập cá nhân, luật nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhằm phù hợp với biến động giá cả và thực tiễn đời sống hiện nay. Đồng thời, một số bậc thuế thấp trong biểu thuế lũy tiến từng phần cũng được điều chỉnh giảm thuế suất để giảm gánh nặng cho người lao động có thu nhập trung bình và thấp.

Với thuế GTGT, luật bổ sung quy định áp dụng thuế suất 0% đối với một số loại hình dịch vụ xuất khẩu mới trên môi trường số. Ngoài ra, các quy định về đối tượng không chịu thuế và điều kiện khấu trừ thuế đầu vào cũng được làm rõ hơn nhằm hạn chế vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng.

Ở lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp, luật quy định áp dụng mức thuế suất ưu đãi thấp hơn mức phổ thông đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ. Chính sách này được kỳ vọng sẽ khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp chính thức.

Song song đó, nhiều ưu đãi thuế mới cũng được bổ sung đối với các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đầu tư vào công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ – những lĩnh vực đang được Chính phủ ưu tiên phát triển trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, Luật cũng giao thẩm quyền cho Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc gia hạn thời hạn nộp thuế hoặc miễn, giảm thuế trong các trường hợp cấp bách. Theo cơ quan soạn thảo, quy định này nhằm tăng tính linh hoạt của chính sách tài khóa, giúp Nhà nước có thể phản ứng nhanh hơn trước biến động kinh tế hoặc tình huống khẩn cấp.

Tiếp tục ưu đãi thuế với xe điện

Ngoài các nội dung liên quan đến ba sắc thuế trên, luật còn sửa đổi quy định về thuế TTĐB đối với xe điện chạy bằng pin.

Cụ thể, nhằm bảo đảm tính nhất quán của chính sách thuế với mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và giảm ô nhiễm đô thị, luật kéo dài thời gian áp dụng mức thuế suất ưu đãi hiện hành đối với ô tô điện chạy bằng pin dưới 24 chỗ đến hết năm 2030.

Theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, việc duy trì ưu đãi thuế TTĐB đối với xe điện sẽ góp phần khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường, đồng thời giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới còn nhiều biến động.

Về hiệu lực thi hành, luật có hiệu lực kể từ ngày được Quốc hội thông qua, tức ngày 24-4. Tuy nhiên, riêng các quy định cụ thể liên quan đến thuế TNCN, thuế GTGT và thuế TNDN sẽ được hướng dẫn áp dụng từ ngày 1-1-2026 cho kỳ tính thuế năm 2026 nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quyết toán thuế của doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng đồng bộ các chính sách thuế ngay trong năm 2026 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, hạn chế phát sinh thêm thủ tục hành chính và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.