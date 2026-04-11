Tuân thủ luật thuế giúp hộ kinh doanh phát triển bền vững 11/04/2026 06:08

Sáng 10-4, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Thuế TP.HCM tổ chức tọa đàm “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh (HKD) tuân thủ pháp luật về thuế”. Đây là diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và doanh nghiệp cùng trực tiếp lắng nghe cũng như giải đáp những vướng mắc thực tiễn, qua đó giúp cho người dân an tâm nộp thuế đúng.

Tuân thủ nghiêm thời hạn nộp tờ khai, sổ sách

Chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai là một bước tiến quan trọng nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho người dân.

Tại buổi tọa đàm, bà Ngọc Dung, chủ một HKD dịch vụ, đã thẳng thắn bày tỏ sự lo lắng trước khối lượng lớn các quy định mới. Bà chia sẻ rằng do không rành nghiệp vụ kế toán, bà rất sợ những sai sót có thể dẫn đến việc bị xử phạt nặng, đặc biệt khi những thông tin về mức phạt được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Điều khiến bà trăn trở nhất là việc quản lý dòng tiền khi khách hàng thường chuyển khoản, bao gồm cả tiền tip cho nhân viên vào tài khoản của HKD. Bà lo ngại cơ quan thuế hậu kiểm sẽ đánh giá sự lệch pha giữa tiền chuyển vào ngân hàng và doanh thu thực tế là hành vi kê khai sai để trốn thuế.

Trực tiếp giải đáp những băn khoăn này, bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, HKD và thu khác (Thuế TP.HCM), khẳng định mục tiêu xuyên suốt của ngành thuế là đồng hành sát sao để 100% HKD đạt được tiêu chí “Hiểu đúng - khai đúng - tuân thủ đúng quy định pháp luật - nộp thuế đầy đủ”. Bà Lê đưa ra những hướng dẫn hết sức cụ thể.

Theo đó, việc HKD mở tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh là quy định mang tính bắt buộc. Tài khoản này có thể đứng tên HKD hoặc cá nhân chủ hộ nhưng phải được đăng ký và thông báo chính thức với cơ quan thuế.

Giải tỏa khúc mắc này, bà Lê hướng dẫn chi tiết về cách xác định doanh thu. Cụ thể, HKD bắt buộc phải ghi nhận toàn bộ doanh thu phục vụ sản xuất, kinh doanh (bao gồm lương, chi phí nhân công và các chi phí liên quan) vào sổ sách để làm cơ sở xem xét ngưỡng chịu thuế.

Riêng với khoản tiền tip, theo bà Lê, việc chịu thuế sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tính chất khoản tiền. Nếu tiền tip mang tính chất như tiền công, tiền lương hoặc hoa hồng bắt buộc (điển hình như trong hoạt động môi giới), đây là kết quả của kinh doanh, nên bắt buộc tính vào thuế thu nhập cá nhân và ghi nhận doanh thu. Ngược lại, nếu đó là khoản bồi dưỡng tự nguyện, không bắt buộc thì không nhất thiết phải đưa vào thu nhập cá nhân. Dù vậy, HKD phải lưu ý mọi khoản thu có tính bắt buộc khác vẫn phải kê khai đầy đủ theo luật định.

Chương trình được đồng chủ trì bởi ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Thuế TP.HCM và nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (phải). Ảnh: THUẬN VĂN

Sạch hóa dòng tiền để tránh rủi ro truy thu

Nhận định về bối cảnh quản lý hiện nay, ThS - luật sư Lê Kiên Lương, Giám đốc Công ty Thiên Hương, đưa ra những dự báo quan trọng. Ông nhấn mạnh công tác kiểm tra của cơ quan thuế trong giai đoạn 2026-2027, sẽ dịch chuyển mạnh mẽ từ hậu kiểm xác suất sang giám sát số hóa toàn diện dựa trên nền tảng big data. Việc đối soát dữ liệu từ hóa đơn, máy tính tiền, dòng tiền ngân hàng và thương mại điện tử sẽ diễn ra liên tục, bất kỳ sự lệch pha nào cũng sẽ lập tức kích hoạt lệnh kiểm tra. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng sẽ quyết liệt truy các chuỗi cung ứng ẩn, triệt phá hành vi mua bán hóa đơn khống và siết chặt nghĩa vụ BHXH qua cơ chế liên ngành.

Để chủ động tự bảo vệ mình, luật sư Lương đề xuất bốn khuyến nghị then chốt. Thứ nhất, HKD cần lập tức “sạch hóa” dòng tiền bằng cách tách bạch hoàn toàn tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản kinh doanh. Nếu để lẫn lộn, toàn bộ dòng tiền đổ về có thể bị cơ quan thuế mặc định là doanh thu chưa kê khai, dẫn đến nguy cơ truy thu khổng lồ.

Thứ hai, phải hoàn thiện hệ sinh thái chứng từ đầu vào, kiên quyết lấy hóa đơn hoặc lập bảng kê đúng quy định đối với mặt hàng nông sản. Thứ ba, tích cực số hóa quản lý bằng các phần mềm bán hàng có tích hợp hóa đơn điện tử để đối khớp dữ liệu theo ngày. Cuối cùng, cần chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ lao động và bảo hiểm, thay vì đợi đến lúc có quyết định thanh tra mới hợp thức hóa.

Ngân hàng và công nghệ giúp nộp thuế thuận tiện

Sự chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý số hóa đòi hỏi những công cụ hỗ trợ thiết thực. HKD tên Lại Tiểu Duyên đã nêu vấn đề về việc liệu ngân hàng có những giải pháp nào để kết nối trực tiếp dữ liệu thanh toán với hệ thống quản lý thuế, giúp người dân giảm bớt khâu đối soát thủ công và yên tâm hơn khi giao dịch qua tài khoản.

Phản hồi ý kiến này, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc khối khách hàng cá nhân Ngân hàng PVcomBank, khẳng định các ngân hàng đang nỗ lực mang đến những chính sách tốt nhất để đồng hành cùng người dân. PVcomBank là một trong những đơn vị tiên phong đã kết nối thành công với hệ thống eTax của Tổng cục Thuế. Thông qua ứng dụng ngân hàng PVConnect Biz, HKD không chỉ thực hiện nộp thuế hai chiều một cách tiện lợi, mà còn có thể theo dõi biến động giao dịch, quản lý thu chi vô cùng khoa học.

Bên cạnh đó, PVcomBank đang triển khai mạnh mẽ thông điệp “Số không” - miễn phí 0 đồng cho việc mở tài khoản chuẩn tên HKD (đáp ứng Thông tư 25/2025/TT-NHNN), miễn phí quản lý dòng tiền và thông báo qua loa. Ngân hàng còn tặng kèm phần mềm quản lý, 5.000 hóa đơn điện tử, 12 tháng sử dụng chữ ký số và miễn phí lắp đặt máy POS để giảm tối đa gánh nặng chi phí vận hành ban đầu cho tiểu thương. Đồng thời, PVcomBank cung cấp nguồn vốn tín dụng lưu động linh hoạt mà không yêu cầu thế chấp tài sản.

Từ góc độ công nghệ, một HKD bán tạp hóa tại phường Tân Sơn Nhất thắc mắc về việc hệ thống cửa hàng có lúc quá đông khách, không thể kịp ghi chép chi tiết sổ doanh thu theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Liên quan vấn đề này, ông Trương Vĩnh Thịnh, Giám đốc kinh doanh khu vực miền Nam Công ty CP Công nghệ Sapo, thấu hiểu khó khăn này và cho biết Sapo đã phát triển hệ thống cho phép ghi nhận doanh thu hoàn toàn tự động theo thời gian thực. Đặc biệt, ứng dụng Sapo 6870 được thiết kế tối giản, cho phép tiểu thương tại sạp chợ thực hiện mọi thao tác từ tạo đơn đến xuất hóa đơn điện tử chỉ bằng một chiếc điện thoại di động, giải quyết dứt điểm nỗi lo “ngại công nghệ”. Sapo cũng duy trì đội ngũ chuyên viên phối hợp cùng cán bộ thuế xuống tận địa bàn “cầm tay chỉ việc”, đảm bảo người dân thao tác thành thạo.

Các chuyên gia, khách mời trao đổi bên lề tọa đàm. Ảnh: THUẬN VĂN

Việc chuyển đổi phương pháp thuế không phải là gánh nặng

Phát biểu tổng kết tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Thuế TP.HCM, khẳng định việc chuyển đổi phương pháp thuế không phải là gánh nặng mà là nền tảng để HKD phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và văn bản pháp luật, ngành thuế đang đẩy mạnh quản lý HKD từ phương pháp khoán sang kê khai. Đây là trọng tâm của tiến trình chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý.

Từ năm 2023 đến 2024, cơ quan Thuế TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: Xây dựng phần mềm hỗ trợ kê khai eTax Mobile trên điện thoại, chuẩn hóa mã số thuế toàn quốc, đồng thời ký kết phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp, ngân hàng, đại lý thuế. Ngành thuế đã trải qua 60 ngày cao điểm hỗ trợ và dự kiến năm 2026 tiếp tục có 30 ngày tập trung hướng dẫn.

Lãnh đạo Thuế TP.HCM thấu hiểu bà con còn nhiều lo ngại về chi phí và cách ghi sổ sách, hóa đơn do thói quen kinh doanh truyền thống. Tuy nhiên, qua tọa đàm, mọi vướng mắc đã được các chuyên gia tháo gỡ chi tiết, giúp HKD có thể hoàn toàn an tâm chuyển đổi.

Đánh giá cao nỗ lực đồng hành của cơ quan Thuế TP.HCM, ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, nhấn mạnh HKD là một lực lượng đông đảo và là “mạch máu” quan trọng của nền kinh tế đô thị. Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, nhóm đối tượng này đang gặp nhiều thách thức trong việc thích ứng với cách thức kê khai thuế mới và tiếp cận nền tảng số.

Lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM kiến nghị công tác tuyên truyền chính sách cần phải “làm sâu”, “làm rộng” và “làm đến nơi đến chốn”. Việc phổ biến pháp luật phải được truyền tải đa dạng, lặp lại nhiều lần để đảm bảo người dân “không chỉ nghe - mà hiểu; không chỉ hiểu - mà làm đúng và làm kịp thời”. Việc hiểu đúng và tuân thủ tốt không chỉ giúp HKD tự bảo vệ mình khỏi rủi ro pháp lý, mà còn chung tay xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, kiến tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của nền kinh tế.

Thuế kinh doanh năm 2026: Nắm vững nguyên tắc vàng 500 triệu Nghị định 68/2026/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 5-3-2026) là bước ngoặt pháp lý quan trọng, đáng chú ý quy định “nguyên tắc vàng” về ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh. Hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống sẽ được miễn toàn bộ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Quy định mới cho phép người nộp thuế tự phân bổ mức giảm trừ này trên nhiều lĩnh vực từ truyền thống, thương mại điện tử đến cho thuê bất động sản nhằm tối ưu hóa nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, lằn ranh pháp lý sẽ rạch ròi khi doanh thu vượt ngưỡng 500 triệu đồng. Lúc này, thu nhập tính thuế được tính bằng doanh thu trừ chi phí nhân với thuế suất 20% và áp dụng ổn định trong hai năm. Cơ quan thuế cũng siết chặt quản lý, bắt buộc dùng hóa đơn điện tử nếu doanh thu từ 1 tỉ đồng trở lên. Riêng lĩnh vực thương mại điện tử, các sàn có chức năng thanh toán sẽ trực tiếp khấu trừ thuế tại nguồn; sàn không thanh toán thì cá nhân phải tự kê khai nộp. Để tránh rủi ro, người kinh doanh cần khẩn trương thực hiện các đầu việc trọng tâm. Cụ thể là phải minh bạch dòng tiền: Mở tài khoản chuyên dụng, thông báo trước ngày 20-4-2026 (nếu thu năm 2025 dưới 500 triệu) hoặc nộp kèm tờ khai thuế đầu năm 2026. Chốt số liệu: Lập bảng kê hàng tồn kho chính xác tính đến ngày 31-12-2025. Chuyển đổi số: Chủ động định danh VNeID mức 2 và đăng ký ứng dụng eTax Mobile. Chuẩn hóa sổ sách: Thiết lập hệ thống kế toán đúng chuẩn luật định, ghi nhận minh bạch mọi nghiệp vụ. ThS LƯƠNG VIỆT TRƯỜNG, chuyên viên phòng Thuế cá nhân,

HKD và thu khác (Thuế TP.HCM)