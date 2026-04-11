Tọa đàm 'Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế' 11/04/2026 09:15

(PLO)- Dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ, không ít hộ kinh doanh vẫn lúng túng trong việc kê khai, nộp thuế và sử dụng nền tảng số. Tọa đàm “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế” được tổ chức như một cầu nối giúp giải đáp trực tiếp và hướng dẫn cụ thể cho người nộp thuế.

Tọa đàm 'Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế'

Trong thời gian qua, cơ quan Thuế TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế, đặc biệt là trong “Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế”. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn nhiều vấn đề khiến các hộ kinh doanh lúng túng, chưa hiểu rõ trong quá trình thực hiện, từ kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử đến việc tiếp cận các nền tảng số.

Chính vì vậy, nhằm tiếp tục truyền tải thông tin một cách rõ ràng, dễ hiểu, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng hộ kinh doanh, Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với Thuế TP.HCM tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”.