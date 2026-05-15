Ngày 6-5 hằng năm được công nhận là Ngày Logistics Việt Nam 15/05/2026 16:56

(PLO)- Từ nay, ngày 6-5 hàng năm sẽ là Ngày Logistics Việt Nam và tuần lễ có ngày 6-5 hằng năm là Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Chiều 15-5, Bộ Công Thương tổ chức lễ phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026, công bố Đề án Giải thưởng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam”, đồng thời công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Đây là những hoạt động có ý nghĩa chính trị và thực tiễn quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng phát triển của toàn ngành.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: Cuộc thi là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm củng cố bản lĩnh tư tưởng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại sự kiện.

Cuộc thi được tổ chức sâu rộng trong toàn ngành nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Bộ/ngành Công Thương đối với công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Dịp này, Bộ Công Thương cũng công bố đề án Giải thưởng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam” nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong ba lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương thông tin về Đề án Giải thưởng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam”.

Đây là giải thưởng mang tầm quốc gia do Bộ Công Thương tổ chức. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật của doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đồng thời khuyến khích phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Theo đó, giải thưởng hướng tới tôn vinh 30 doanh nghiệp xuất sắc và 100 doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp nổi bật cho lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Tiêu chí xét chọn không chỉ dựa trên quy mô hay doanh thu, mà còn chú trọng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh và năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, những câu chuyện thành công của doanh nghiệp sẽ được lưu danh trong ấn phẩm sách Trang vàng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam”. Cùng với đó, thương hiệu của các doanh nghiệp sẽ được đăng tải, lan tỏa trên các chuyên trang, chuyên mục của Báo Công Thương, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương và các nền tảng số... Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào quý IV-2026.