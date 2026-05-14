Điện gió ngoài khơi có thể trở thành ‘mỏ vàng’ mới của TP.HCM 14/05/2026 15:03

(PLO)- Theo chuyên gia, trước đây người ta thường nghĩ đến Ninh Thuận hay Bình Thuận khi nói về điện gió, tuy nhiên với không gian biển mới, TP.HCM hoàn toàn có thể cạnh tranh với các địa phương khác.

Ngày 14-5, Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes tổ chức tọa đàm “TP.HCM: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”.

Thể chế là chìa khóa cho siêu đô thị TP.HCM

TP.HCM hiện đang đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị đa trung tâm, trung tâm tài chính - công nghệ - logistics thông minh hàng đầu Đông Nam Á.

Để đạt mục tiêu này, chia sẻ tại toạ đàm, TSKH Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM cho rằng TP.HCM cần đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng dựa trên ba động lực chính gồm tài chính, công nghệ và logistics thông minh; đồng thời mở rộng cấu trúc không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng. Để thực hiện được điều đó, TP cần có thể chế đột phá, tạo điều kiện cho phát triển hiệu quả hơn.

TSKH Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM.

Song song với đó là xây dựng mô hình quản trị hiện đại và ưu tiên đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nay, TP.HCM đang phân quyền rất mạnh. Sau sáp nhập, TP có 168 phường, xã, đặc khu và đang thử nghiệm nhiều mô hình phân quyền, tự chủ mạnh mẽ đối với các chủ trương phát triển.

“Đó là hướng đi chính trong thời gian tới. Nếu đánh giá về tính khả thi của mục tiêu này, tôi cho rằng điều đó phụ thuộc vào một số yếu tố quan trọng”, ông nói.

Theo TSKH Trần Quang Thắng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là thể chế. Cơ chế, chính sách phải đủ rộng để TP, các phường, xã, đặc khu có không gian phát triển; đồng thời làm rõ hơn liên kết vùng để hình thành hệ sinh thái phát triển chung của Đông Nam Bộ.

Chính những quyết tâm chính trị rất cao, đặc biệt từ lãnh đạo Thành ủy, sẽ tạo động lực mạnh cho TP trong giai đoạn tới. Cải cách thể chế mang tính quyết định để tạo đột phá và tạo thuận lợi cho phát triển. Nếu cải cách chậm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ tăng trưởng của TP.HCM cũng như mục tiêu phát triển chung của quốc gia.

Bên cạnh đó, hạ tầng liên kết vùng cần được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ. Kinh tế số và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực tăng trưởng mạnh và cần được đầu tư lớn hơn. Đồng thời, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng cần được đặc biệt quan tâm để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của TP.

Tiềm năng năng lượng biển của TP.HCM 'cực kỳ lớn'

Tại tọa đàm, TS. Dư Văn Toán, chuyên gia về môi trường, biển và hải đảo, cho rằng sau khi sáp nhập, TP.HCM đang đứng trước cơ hội phát triển hoàn toàn mới về kinh tế biển và năng lượng xanh.

Theo ông Toán, trước đây khi nhắc đến biển TP.HCM, nhiều người chỉ nghĩ đến Cần Giờ. Tuy nhiên hiện nay, không gian biển của TP được nhìn nhận trải dài từ Cần Giờ đến Vũng Tàu, với sơ đồ phác thảo thì diện tích vùng biển có thể lên tới hàng trăm nghìn km², tức là có thể lớn gấp nhiều lần diện tích đất liền hiện nay của toàn bộ khu vực liên kết giữa TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương cũ.

TS. Dư Văn Toán, chuyên gia về môi trường, biển và hải đảo chia sẻ tại toạ đàm.

Với Vũng Tàu, khu vực này vốn đã sở hữu hệ thống cảng biển lớn, dịch vụ dầu khí phát triển mạnh cùng hạ tầng công nghiệp ngoài khơi hình thành qua nhiều thập niên. Côn Đảo không chỉ có giá trị lịch sử với các di tích nổi tiếng, mà còn sở hữu hệ sinh thái biển rất tốt và giàu tiềm năng phát triển.

Ở góc độ công nghiệp, TP.HCM hiện cũng có lợi thế lớn về logistics biển, dịch vụ cảng và hệ thống cảng nước sâu.

Một trong những nội dung được quan tâm tại tọa đàm là tiềm năng điện gió ngoài khơi. Theo TS. Dư Văn Toán, các nghiên cứu của nhóm ông cho thấy vùng biển từ Vũng Tàu đến Cần Giờ có điều kiện gió rất thuận lợi để phát triển điện gió ngoài khơi. Nếu tính cả không gian biển mở rộng của TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu, tiềm năng năng lượng biển của khu vực này là “cực kỳ lớn”.

“Trước đây người ta thường nghĩ đến Ninh Thuận hay Bình Thuận khi nói về điện gió. Nhưng với không gian biển mới, TP.HCM hoàn toàn có thể cạnh tranh với các địa phương ven biển hàng đầu”, ông nói.

Điểm thuận lợi, theo ông, là khu vực này đã có nền tảng công nghiệp biển mạnh do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam xây dựng trong nhiều năm qua, từ dịch vụ dầu khí, cảng biển đến hạ tầng công nghiệp ngoài khơi.

TS Dư Văn Toán cho biết chỉ riêng một dự án điện gió ngoài khơi công suất 1GW đã cần khoảng 3 tỉ USD vốn đầu tư. Nếu mỗi năm TP.HCM triển khai được khoảng 1GW điện gió ngoài khơi, đây sẽ là nguồn lực rất lớn cho tăng trưởng kinh tế và đầu tư xã hội.

Từ phân tích đó, ông cho rằng TP.HCM cần mạnh dạn phát triển đồng bộ hệ sinh thái công nghiệp xanh gồm điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, hydro xanh, ammonia xanh và các ngành dịch vụ hỗ trợ năng lượng tái tạo.

“Với những lợi thế tự nhiên hiện có, cùng với những lợi thế về nhân lực chất lượng cao, đội ngũ nghiên cứu, nếu thành phố định hướng tốt, đây có thể là động lực tăng trưởng kéo dài đến tận năm 2050”, ông nói.