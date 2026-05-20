Chợ Bình Điền xúc tiến hợp tác cung ứng hàng hóa với Saigon Co.op 20/05/2026 10:39

(PLO) - Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền cùng Saigon Co.op kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa các đơn vị phân phối, thương nhân và đối tác trong chuỗi cung ứng.

Khuya 19-5, Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền đã đón tiếp ban lãnh đạo Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đến tham quan, khảo sát và làm việc trực tiếp tại chợ. Hoạt động này nhằm phối hợp, hợp tác nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa chất lượng, minh bạch nguồn gốc và an toàn phục vụ thị trường TP.HCM.

Lãnh đạo Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền cùng lãnh đạo Saigon Co.op trao đổi tại buổi khảo sát.

Ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền cho biết hiện tại chợ Bình Điền đang có thế mạnh rất lớn về thủy sản. Với tư cách là một đơn vị trực thuộc quản lý nhà nước của TP.HCM, Bình Điền rất mong muốn được hợp tác chiến lược cùng Saigon Co.op để cung cấp các mặt hàng nông sản như rau củ quả, thủy sản và trái cây.

Hưởng ứng chương trình "Chợ an toàn thực phẩm" theo đề án 02 của thành phố, Bình Điền mong muốn cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm và đa dạng chủng loại cho hệ thống siêu thị.

Về phía Saigon Co.op, ông Phạm Trung Kiên, Tổng giám đốc chia sẻ: "Trong mảng thực phẩm tươi sống, đơn vị đang muốn tái cơ cấu và nâng cao chất lượng cụm hàng thủy hải sản".

Qua trao đổi, Saigon Co.op đánh giá cao thế mạnh của chợ Bình Điền về cả nguồn cung lẫn giải pháp và việc sơ chế, chế biến. Do đó, hai bên có thể tính toán các phương án hợp tác toàn diện.

Trong chuyến khảo sát lần này, Saigon Co.op cử đại diện của phòng Kinh doanh và phòng Nhãn riêng tham gia để đánh giá trực tiếp. Sau đó, hai bên sẽ bàn thảo chuyên sâu nhằm tìm ra phương thức hợp tác và cách thức triển khai khu thủy hải sản tối ưu nhất. Mục tiêu cốt lõi của Saigon Co.op là tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ trên thị trường.

Thủy hải sản là thế mạnh của chợ Bình Điền

Đáp lời, ông Phan Thành Tân nhấn mạnh thêm về hệ sinh thái hàng hóa phong phú của Bình Điền, đặc biệt là cơ sở hạ tầng phục vụ sơ chế tại chỗ. Chợ có đủ năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Saigon Co.op đối với quy trình sơ chế cá tươi. Thậm chí, Bình Điền có thể cung cấp các sản phẩm sơ chế sẵn theo nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

"Để tối ưu hóa nguồn lực lao động dồi dào tại đây, Bình Điền kỳ vọng sự hợp tác sẽ diễn ra đồng bộ, đạt sản lượng lớn nhằm mang lại giá trị kinh tế cao", ông Tân nói.

Đồng tình với định hướng này, lãnh đạo Saigon Co.op cho rằng quá trình hợp tác nên triển khai từng bước vững chắc. Trọng tâm trong giai đoạn đầu là nỗ lực phối hợp nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa, đa dạng nguồn cung và tối ưu giá cả cạnh tranh, hướng đến giá trị lợi ích song hành cho cả hai bên.

"Do tính chất quan trọng của chiến lược hợp tác, hai bên cần thời gian tính toán kỹ lưỡng. Khi các điều khoản được thống nhất toàn diện, việc hợp tác sẽ được công bố chính thức", đại diện Saigon Co.op chia sẻ.