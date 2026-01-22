Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm quanh chợ Bình Điền 22/01/2026 18:06

(PLO)- Sau 3 năm phối hợp, tình hình an ninh trật tự tại khu vực chợ Bình Điền, phường Bình Đông, TP.HCM cơ bản được kiểm soát. Nhiều loại tội phạm bị kéo giảm, trật tự giao thông từng bước ổn định.

Ngày 22-1, Công an phường Bình Đông phối hợp Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Xử lý hàng trăm vụ việc liên quan ANTT

Chợ Bình Điền có diện tích hơn 65 ha, hoạt động chủ yếu về đêm, mỗi đêm thu hút khoảng 20.000 người và hơn 7.000 lượt phương tiện. Đây là đầu mối cung ứng hơn 2.500 tấn nông sản, thực phẩm cho TP.HCM và các tỉnh lân cận, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT.

Giai đoạn 2023–2025, thông qua công tác phối hợp giữa Công an quận 8 cũ, Công an phường Bình Đông, các đơn vị nghiệp vụ CATP và lực lượng tại chỗ, khu vực quanh chợ ghi nhận 72 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Cơ quan chức năng đã khám phá hơn 64%, bắt giữ 74 đối tượng. Nhiều băng nhóm cưỡng đoạt tài sản tại chợ đã bị triệt phá.

Ông Nguyễn Sơn Tùng, Trưởng phòng AN - PCCC chợ Bình Điền báo cáo tham luận. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng chức năng phát hiện 8 vụ đánh bạc, 7 vụ liên quan ma túy với 32 đối tượng cùng nhiều vi phạm về kinh tế, an toàn thực phẩm. Công tác tuần tra đã tổ chức gần 2.000 lượt, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm, đưa nhiều đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Ký kết quy chế phối hợp được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, ổn định tại chợ Bình Điền. Ảnh: PHẠM HẢI

Trên lĩnh vực giao thông, lực lượng chức năng xử phạt 974 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, sử dụng xe tự chế trên đường Nguyễn Văn Linh và Quản Trọng Linh. Sau nhiều đợt ra quân, tình trạng buôn bán tự phát giảm rõ rệt, lưu thông được cải thiện.

Lãnh đạo Công an phường Bình Đông và Công ty Quản lý, Kinh doanh chợ Bình Điền ký kết quy chế phối hợp, thống nhất các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm tại khu vực chợ Bình Điền. Ảnh: PHẠM HẢI

Bên cạnh vai trò nòng cốt của công an, lực lượng an ninh, PCCC chợ đã tiếp nhận hàng trăm tin báo giá trị, hỗ trợ điều tra và kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Ký quy chế phối hợp, tăng cường trách nhiệm các bên

Phát biểu chỉ đạo, ông Hồ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đông, nhận định chợ Bình Điền là đầu mối giao thương lớn, hoạt động liên tục nên công tác đảm bảo ANTT, PCCC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ông Hồ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ông Bình, việc ký kết quy chế phối hợp thể hiện quyết tâm của các đơn vị trong việc chủ động phòng ngừa, không để hình thành điểm nóng về ANTT. Ông đề nghị các lực lượng tiếp tục bám sát địa bàn, xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị để xây dựng môi trường kinh doanh văn minh.

Trung tá Kiều Công Bình, Trưởng Công an phường Bình Đông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Trung tá Kiều Công Bình, Trưởng Công an phường Bình Đông, cho biết đơn vị sẽ tăng cường nắm tình hình, tuần tra khép kín địa bàn, nhất là ban đêm. Công an phường sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý chợ xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán lấn chiếm, kinh doanh không phép để giữ gìn ANTT.