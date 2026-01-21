TP.HCM: Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên đường Phạm Văn Bạch
(PLO)- CSGT TP.HCM phối hợp công an địa phương ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên một số tuyến đường "điểm nóng" ở TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Chiều 21-1, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Sơn tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh trật tự lòng đường, vỉa hè trên đường Phạm Văn Bạch.
Thời gian qua, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng buôn bán, bày biện hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất trật tự đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Qua kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp, đồng thời tạm giữ các vật dụng vi phạm như bảng hiệu, xe đẩy, dù che… Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tái diễn hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Cùng ngày, Đội CSGT Tân Sơn Nhất tiếp tục phối hợp Công an phường Tây Thạnh ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên đường Tây Thạnh. Đây là khu vực được xác định là “điểm nóng” về lấn chiếm vỉa hè kéo dài nhiều năm do tập trung đông công nhân và hoạt động buôn bán tự phát.