TP.HCM: Lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên đường Phạm Văn Bạch 21/01/2026 19:08

(PLO)- CSGT TP.HCM phối hợp công an địa phương ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên một số tuyến đường "điểm nóng" ở TP.HCM.

Chiều 21-1, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Sơn tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh trật tự lòng đường, vỉa hè trên đường Phạm Văn Bạch.

Chiều 21-1, lực lượng CSGT Tân Sơn Nhất phối hợp Công an phường ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên tuyến Phạm Văn Bạch, khu vực thường xuyên buôn bán tự phát, gây mất trật tự đô thị. Ảnh: CA

Thời gian qua, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng buôn bán, bày biện hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất trật tự đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp, đồng thời tạm giữ các vật dụng vi phạm như bảng hiệu, xe đẩy, dù che… Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tái diễn hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nhằm từng bước lập lại trật tự đô thị và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: CA

Cùng ngày, Đội CSGT Tân Sơn Nhất tiếp tục phối hợp Công an phường Tây Thạnh ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên đường Tây Thạnh. Đây là khu vực được xác định là “điểm nóng” về lấn chiếm vỉa hè kéo dài nhiều năm do tập trung đông công nhân và hoạt động buôn bán tự phát.

Hoạt động kiểm tra, xử lý được triển khai đồng loạt, tập trung vào các khung giờ cao điểm, thời điểm buôn bán đông nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: CA

Nhiều phương tiện tự chế, vật dụng phục vụ buôn bán như xe đẩy, bàn ghế, cây dù được lực lượng chức năng thu giữ trong đợt kiểm tra, xử lý trật tự lòng đường, vỉa hè. Ảnh: CA