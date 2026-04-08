Chiều 8-4, giá xăng dầu giảm hàng loạt 08/04/2026 14:54

(PLO)- Từ 15 giờ 30 phút ngày 8-4, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm hàng loạt.

Chiều 8-4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, từ 15 giờ 30 ngày 8-4, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm hàng loạt.

Cụ thể, giá xăng E5 giảm 692 đồng/lít, giá mới không cao hơn 24.737 đồng/lít. Giá xăng A95 giảm 440 đồng/lít, giá mới không cao hơn 26.536 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.947 đồng/lít, giá mới không cao hơn 42.841 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 322 đồng/kg, giá mới không cao hơn 24.271 đồng/kg.

Nêu cơ sở của việc điều hành giá lần này, Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng dầu diesel kỳ này giảm 13,95% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55 của Chính phủ.

Trước đó, ngày 26-3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482 về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Ngày 27-3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 483 về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

“Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, căn cứ Nghị quyết số 36, Nghị quyết số 55 của Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 482 và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường”, Bộ Công Thương thông tin.

Kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành không yêu cầu trích lập cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn với các mặt hàng.