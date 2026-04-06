Hai nữ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI là ai? 06/04/2026 17:39

(PLO)- Quốc hội khoá XVI đã bầu sáu Phó Chủ tịch Quốc hội, trong đó có hai nữ là bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV và bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chiều 6-4, Quốc hội khóa XVI đã tiến hành bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng thư ký, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các chức danh khác thuộc cơ quan này.

Trong số sáu Phó Chủ tịch Quốc hội được bầu có hai nữ Phó Chủ tịch là bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV và bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng bốn khóa (XI-dự khuyết, XII, XIII, XIV); đại biểu Quốc hội bốn khóa (XIII, XIV, XV, XVI). Bà sinh năm 1967, quê ở Ninh Bình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định cho các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Bà Nguyễn Thị Thanh từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bà là nữ Phó Chủ tịch Quốc hội duy nhất của khóa XV và tiếp tục được bầu vào vị trí lãnh đạo khóa XVI.

Bà Nguyễn Thị Hồng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Bà sinh năm 1968 và là nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử Ngân hàng Nhà nước. Bà được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, đánh dấu bước tiến mới trong việc bố trí cán bộ nữ giữ vị trí then chốt.

Chiều 6-4, Quốc hội khoá XVI đã bầu ra sáu Phó Chủ tịch Quốc hội, gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Hồng Diên.

Trong lịch sử hoạt động của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên và duy nhất cho đến nay. Trong nhiệm kỳ bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội (2016-2021), bà Tòng Thị Phóng cũng là nữ lãnh đạo giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội.