Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử 06/04/2026 11:11

(PLO)- Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội với đa số phiếu tán thành.

Sáng 6-4, với 491/491 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử. Ảnh: QH

Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết xác nhận kết quả, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tuyên thệ và phát biểu nhận chức.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân,với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó” - ông Trần Thanh Mẫn tuyên thệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: QH

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, tại huyện Châu Thành, Hậu Giang (nay là TP Cần Thơ). Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV, XVI.



Ông Trần Thanh Mẫn có nhiều năm hoạt động công tác Đoàn tại Hậu Giang, Cần Thơ. Từ tháng 7-1994, ông Trần Thanh Mẫn làm Chánh Văn phòng, sau đó là Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh/TP Cần Thơ.



Ông Trần Thanh Mẫn cũng có hơn bốn năm làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trước khi giữ cương vị Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tháng 4-2021, ông Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tháng 7-2021, tại Kỳ họp thứ Nhất, ông Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội và sau đó ông được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Tháng 5-2024, ông được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, sau đó được bầu làm Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.