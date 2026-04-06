Trực tiếp: Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, bầu Chủ tịch Quốc hội 06/04/2026 11:05

(PLO)- Sau phiên khai mạc, Quốc hội khóa XVI tiến hành công tác nhân sự, trong đó có bầu Chủ tịch Quốc hội.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội thảo luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XVI. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội thảo luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội.