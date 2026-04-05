Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước 05/04/2026 16:01

(PLO)- Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI sẽ tiến hành công tác nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước, xem xét thông qua 8 dự án luật, một Nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định các kế hoạch lớn về phát triển kinh tế - xã hội...

Ngày 5-4, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy QH với các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu QH các tỉnh, thành phố trước Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XVI.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu QH các tỉnh, thành phố vừa mới được bầu.

“Các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng, Phó đoàn lãnh đạo Đoàn thật tốt, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh thì hoạt động của Đoàn đại biểu sẽ góp phần cho thành công của Kỳ họp” - Chủ tịch QH nêu rõ.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QH

Chủ tịch QH cho biết Kỳ họp thứ Nhất, QH khoá XVI sẽ có nhiều nội dung hết sức quan trọng. Theo đó, QH sẽ tiến hành công tác nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. Đồng thời, xem xét thông qua tám dự án luật, một Nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định các kế hoạch lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công trong vòng năm năm tới.

Kỳ họp được chia thành hai đợt. Đợt một từ 6 đến 11-4; đợt hai từ 20 đến 25-4.

Ông Trần Thanh Mẫn nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm rằng ở những thời khắc khó khăn, thời gian gấp rút, nhiều việc hệ trọng là dịp để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị...

Đây cũng là cơ hội thử thách đối với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp, chỉ qua công việc mới thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy; thể hiện sức bền, khả năng chịu áp lực, cường độ công việc lớn.

Chủ tịch QH đề nghị lãnh đạo các Tổ đảng Đoàn đại biểu QH các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, lãnh đạo, chỉ đạo các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, QH khóa XVI, tạo khí thế mới, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới.