Tổng kết bầu cử Quốc hội khóa XVI: Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,70%, cao nhất qua các nhiệm kỳ 31/03/2026 15:38

(PLO)- Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỉ lệ cử tri đi bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp đạt 99,70%. Đây là mức cao kỷ lục qua các nhiệm kỳ, khẳng định niềm tin của Nhân dân vào hệ thống chính trị.

Chiều 31-3, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Trung ương đến 34 điểm cầu cấp tỉnh và các điểm cầu ở các xã phường, đặc khu trên khắp cả nước. Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 từ Trung ương đến địa phương.

Cuộc bầu cử thực sự là “Ngày hội lớn của toàn dân”

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc bầu cử được chuẩn bị công phu, triển khai đồng bộ, với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Quốc hội

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự đồng thuận của cử tri cả nước, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp. Sự kiện thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là “Ngày hội lớn của toàn dân”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đồng thời tiếp tục đổi mới mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội

Trình bày báo cáo tổng kết, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cuộc bầu cử vẫn đạt kết quả toàn diện.

Cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh. Ảnh: Quốc hội

Đáng chú ý, tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,70%, mức cao nhất qua các nhiệm kỳ. Kết quả này thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và niềm tin của Nhân dân. Các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt từ khâu hiệp thương đến kiểm phiếu.

Công tác tổ chức được triển khai bài bản, đúng pháp luật; hệ thống văn bản đầy đủ, điều hành linh hoạt, thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới.

“Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo tiền đề quan trọng cho hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới”, ông Mạnh nói.

Hà Nội, TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, Thủ đô có hơn 6 triệu cử tri. TP đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý thông tin bầu cử tới 100% cấp xã ngay từ cuối năm 2025.

Kết quả, tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,57%, không có khu vực nào dưới 50%. Đặc biệt có 2.669/4.098 khu vực đạt 100% cử tri đi bầu. Hà Nội đã bầu đủ 32 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND TP và 3.160 đại biểu HĐND cấp xã.

“Các đại biểu được bầu đều đảm bảo về cơ cấu, thành phần, trình độ theo quy định; đặc biệt, không có đơn vị nào phải bầu lại, bầu thêm”, bà Hà cho hay.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu hội trường Diên Hồng (toà nhà Quốc hội). Ảnh: Quốc hội

Tham luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM cho biết, đây là địa phương đầu tiên tổ chức bầu cử sớm vào ngày 26-2 tại 4 khu vực.

Kết quả chung, TP.HCM đạt tỉ lệ 99,06% cử tri tham gia bỏ phiếu. Cử tri đã lựa chọn bầu đủ 38 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND TP và 4.228 đại biểu HĐND cấp xã.

“Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ cùng sự đồng thuận, tin tưởng cao của Nhân dân và cử tri TP”, ông Cường nói.

Từ thực tiễn, TP.HCM rút ra nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong công tác dự kiến cơ cấu, thành phần và giới thiệu người ứng cử. TP xác định đây là khâu then chốt, bảo đảm cơ cấu hợp lý, chú trọng tỉ lệ nữ, người dân tộc thiểu số.

Đồng thời, TP cũng định hướng cơ cấu theo hướng chuyên sâu, mở rộng thành phần trí thức, doanh nhân am hiểu chuyển đổi số và công nghệ cao để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND.