Tỉ lệ cử tri đi bầu cử tại Hà Nội đạt 99,57% 26/03/2026 21:35

Chiều 26-3, Ủy ban Bầu cử thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu thành phố và trực tuyến tại 126 xã, phường với hơn 8.800 đại biểu từ 4.098 tổ bầu cử tham dự. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, cuộc bầu cử tại Hà Nội đã diễn ra thành công, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,57%, trong đó 2.669/4.098 khu vực bỏ phiếu đạt 100%. Không có khu vực nào dưới 50% cử tri đi bầu.

Kết quả, Hà Nội đã bầu đủ 32 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND thành phố và 3.160 đại biểu HĐND cấp xã, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

Cơ cấu đại biểu tiếp tục được đổi mới, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, giảm hợp lý đại biểu thuộc khối cơ quan hành chính, đồng thời nâng cao đại diện các tầng lớp trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ và chuyên gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục.

Lãnh đạo Quốc hội và TP Hà Nội tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: Hợp Nguyễn

Thành công của cuộc bầu cử còn thể hiện qua quy trình tổ chức bài bản, công khai, minh bạch. Từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách cử tri, đến tổ chức bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm túc.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội được triển khai đồng bộ, các lực lượng trực 24/24 giờ, góp phần giữ ổn định trước, trong và sau ngày bầu cử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã nâng cao tính chính xác và kịp thời trong quản lý bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội, nơi có hơn 6 triệu cử tri, yêu cầu cao về an ninh và đối ngoại.

“Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,57% là mức cao nhất nhiều nhiệm kỳ gần đây, thể hiện niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân Thủ đô”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời lưu ý thành phố cần tập trung tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, kiện toàn bộ máy chính quyền và nâng cao chất lượng đại biểu, đặc biệt là người trúng cử lần đầu.

Chủ tịch HĐND Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, thành công này là kết tinh của tinh thần trách nhiệm toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân.

“Cuộc bầu cử chỉ trọn vẹn khi bộ máy được kiện toàn vận hành hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất cho người dân và doanh nghiệp”, bà Hà nhấn mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Quốc hội và TP Hà Nội cũng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể; Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể; Bằng khen Chủ tịch UBND TP cho 10 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.