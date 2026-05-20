Làm sao để giữ chân khách du lịch ở lại Đồng Nai khi đi qua sân bay Long Thành? 20/05/2026 22:14

(PLO)- Buổi toạ đàm lắng nghe các ý kiến hiến kế làm sao để thu hút khách du lịch ở lại Đồng Nai khi đi sân bay Long Thành.

Chiều 20-5, Hiệp hội Du lịch Thành phố Đồng Nai tổ chức tọa đàm chuyên đề “Du lịch Đồng Nai cất cánh cùng sân bay Long Thành”.

Dự buổi toạ đàm có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai - Nguyễn Trường Sơn, ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đại diện Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, TP.HCM cùng nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Ông Phạm Hương Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Đồng Nai cho biết, sân bay Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác vì vậy đặt ra yêu cầu ngành du lịch phải chuyển mình để thích ứng với cơ hội mới từ sân bay Long Thành. Do đó tọa đàm nhằm kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động du lịch để cùng tìm hướng phát triển cho du lịch Đồng Nai và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Do đó, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Đồng Nai mong muốn lắng nghe các lãnh đạo quản lý du lịch Việt Nam, cũng như các công ty khai thác du lịch, các nhà đầu tư hiến kế để làm sao để thu hút khách, làm sao khai thác được khách đến Đồng Nai, các khu vui chơi dịch vụ, thể dục thể thao, đan xen đến với Việt Nam nói chung và đến Thành phố Đồng Nai nói riêng.

Mở đầu tọa đàm Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam trăn trở khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác và kỳ vọng đón khách du lịch thì Đồng Nai là nơi hạ cánh nhưng khách du lịch có dừng lại ở lại và Đồng Nai có giữ được chân du khách hay không và giữ chân khách du lịch ở lại Đồng Nai bằng cách nào?.

“Hàng chục triệu lượt khách sẽ đi qua sân bay Long Thành trong tương lai. Nếu không nhanh chóng hình thành hệ sinh thái dịch vụ quanh sân bay thì Đồng Nai thì sẽ không giữ chân được khách du lịch. Đồng Nai cần làm sao để khách ở lại 1 giờ, 1 buổi hay 1 ngày. Muốn vậy phải có sản phẩm, dịch vụ và hệ sinh thái đủ sức giữ chân khách”, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhấn mạnh.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng Giám đốc công ty du lịch Vietravel đề xuất, Đồng Nai cần phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng sinh thái, thể thao để làm sao khách đến sân bay Long Thành sẽ đến Biên Hoà, núi Chứa Chan, Vườn Quốc gia Cát Tiên. Vì vậy cần xây dựng trung tâm điều phối vùng và đẩy mạnh số hóa điểm du lịch để quảng bá trực tiếp đến hành khách thông qua các chuyến bay, tổ chức các sự kiện đó để thông qua đó đưa khách quốc tế đến sân bay Long Thành và Đồng Nai.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng - Trịnh Bá Dũng thì cho rằng Đồng Nai không nên quá lo thiếu khách vì khi sân bay Long Thành vận hành, lượng khách sẽ rất lớn. Điều quan trọng là địa phương phải có sản phẩm đủ hấp dẫn để bán cho khách. "Đừng sợ không có khách, sợ không có gì cho khách"- ông Dũng nói.

Theo PGS.TS, Huỳnh Văn Tới, thành viên Ban cố vấn Hiệp hội Du lịch Thành phố Đồng Nai, ngành du lịch Đồng Nai đang sở hữu lợi thế là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối thuận tiện với TP.HCM và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, tỷ lệ khách du lịch lưu trú qua đêm vẫn còn thấp, khách chủ yếu đi về trong ngày. Hạ tầng cơ sở về du lịch chưa đồng bộ, đặc biệt là vùng cận sân bay Long Thành còn nhiều hạn chế. Dù có tiềm năng rất lớn, nhưng sản phẩm du lịch Đồng Nai vẫn còn nhiều hạn chế, đang đối mặt với nhiều thách thức.

Nhiều đại biểu cho rằng phải xây dựng Đồng Nai có thương hiệu, là nơi khách du lịch cần đến, buộc đến, thích đến và cần phải chú ý đến phân khúc khách. Chỉnh trang, đầu tư bài bản những khu du lịch đang có sẵn để thu hút khách. “Phải làm sao xây dựng thương hiệu khi nhắc đến sân bay Long thành phải nhớ Đồng Nai”- ông Tới nói.

Ông Lê Trường Sơn - Phó chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai cũng thẳng thắn nhìn nhận về việc du lịch Đồng Nai còn hạn chế khi chưa thu hút được khách du lịch ở các nước khi đến Việt Nam. Đồng Nai có tiềm năng về du lịch, có lĩnh vực đã có sản phẩm tuy nhiên sản phẩm này chưa được kết nối, quảng bá để phát triển bền vững. Hệ thống các sơ sở lưu trú vẫn còn hạn chế, chưa có cơ sở lưu trú lớn nào mà phải gắn với sân bay Long Thành.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai khẳng định sẽ giao nhiệm vụ đối với các sở ngành liên quan phải quyết liệt, bắt tay làm ngay, tạo sản phẩm mới để đưa du lịch Đồng Nai không chỉ đến với du khách trong nước cả khách quốc tế.