Tín hiệu vui từ cửa khẩu: Giá sầu riêng tăng trở lại 20/05/2026 15:18

(PLO)- Sau giai đoạn giảm sâu vào chính vụ khiến nhiều nhà vườn thua lỗ, giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã tăng trở lại.

Ghi nhận thị trường cho thấy, giá sầu riêng hôm nay tại các kho thu mua ở miền Tây đã tăng trở lại.

Giá sầu riêng bật tăng, nhà vườn có lãi

Hiện giá sầu riêng Ri 6 loại A đạt mức 48.000 - 53.000 đồng/kg, trong khi sầu riêng Monthong (Thái) loại A từ 77.000 - 83.000 đồng/kg.

Ở khu vực miền Đông như Đồng Nai (Bình Phước cũ), giá thu mua sầu riêng cao hơn. Cụ thể, Ri 6 loại A dao động quanh mức 50.000 – 55.000 đồng/kg, sầu riêng Thái đạt mức 80.000 - 85.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng đã tăng trở lại. Ảnh: THU HÀ

So với hồi đầu tháng, giá sầu riêng hôm nay tăng nhẹ từ 7.000 - 10.000 đồng/kg đối với Ri 6 và duy trì mức bình ổn hoặc giảm nhẹ 2.000 - 5.000 đồng/kg đối với sầu riêng Thái.

Tại Đồng Tháp, ông Võ Tấn Lợi - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh xác nhận giá sầu riêng từ đầu tuần tới nay đã tăng trở lại. Đây là tín hiệu tích cực cho bà con nông dân sau một mùa vụ đầy biến động.

Theo ông Võ Tấn Lợi, vào thời điểm chính vụ trước đó, giá thu mua sầu riêng giảm sâu. Cụ thể, sầu riêng loại A lúc bấy giờ chỉ dao động quanh mức 30.000 đến 40.000 đồng/kg. Do giá thấp và gặp khó khăn trong tiêu thụ, nhiều nhà vườn buộc phải bán tháo ra thị trường nội địa hoặc bán rẻ trên vỉa hè để vớt vát chi phí.

Tuy nhiên, cục diện thị trường đã thay đổi rõ rệt trong những ngày gần đây khi giá sầu riêng quay đầu bật tăng mạnh mẽ. Hiện tại, sầu riêng Ri6 loại A đã tăng lên mức 52.000 đồng/kg, hàng tuyển đạt 55.000 đồng/kg. Đối với dòng sầu riêng Monthong loại A, mức giá thu mua đạt quanh mức 80.000 - 85.000 đồng/kg.

"Với mức giá hiện tại, nhà vườn đã đảm bảo có lợi nhuận khá tốt. Tiếc là thời điểm giá cao này lại rơi vào cuối vụ, sản lượng sầu riêng tại các thủ phủ miền Tây như Tiền Giang, Đồng Tháp không còn nhiều, chuẩn bị dứt lứa để dịch chuyển vùng cung ứng về phía các tỉnh miền Đông" - ông Lợi chia sẻ.

"Bảo bối" thông quan thúc đẩy thị trường

Lý giải về nguyên nhân giúp giá sầu riêng tăng tốc, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đồng Tháp cho biết tác động lớn nhất đến sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng sự vào cuộc của các địa phương đã tháo gỡ tình trạng ùn tắc cục bộ trong xuất khẩu sầu riêng.

Các phòng kiểm nghiệm tăng cường nhân lực, kéo dài thời gian làm việc và nâng cao công suất tiếp nhận mẫu, thúc đẩy quá trình thông quan được nhanh hơn.

Trước đây, thủ tục thông quan gặp nhiều khó khăn, mỗi ngày chỉ có khoảng 5-10 container sầu riêng được kiểm nghiệm để xuất sang Trung Quốc, quá ít so với năng lực xuất khẩu của sầu riêng. Sự ùn ứ này là nguyên nhân chính khiến quả sầu riêng bị nứt đáy, không đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu và khiến giá sầu riêng trong nước bị kéo sụt nghiêm trọng.

Hiện tại, nhờ các giải pháp tháo gỡ kịp thời nêu trên, con số thông quan đã tăng gấp nhiều lần, đạt hàng chục xe container mỗi ngày. Tốc độ tiêu thụ nhanh kích thích các doanh nghiệp đẩy mạnh gom hàng, gián tiếp đẩy giá thu mua trong nước tăng cao.

“Cạnh đó sầu riêng cũng bước vào cuối vụ tại miền Tây, phần nào cũng thúc đẩy giá tăng cao”- ông Lợi nói.

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng Thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) nhìn nhận, hiện nay sầu riêng Việt đang xuất khẩu đi nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, EU.

Trung Quốc đang chiếm hơn 90% tổng lượng sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, nước này ngày càng đa dạng hóa nhà cung cấp sầu riêng nên chúng ta đang bước sang giai đoạn cạnh tranh gay gắt.

Để phát triển bền vững, Phó tổng Thư ký VINAFRUIT lưu ý, ngành sầu riêng cần đẩy mạnh chế biến sâu thông qua các chính sách thu hút đầu tư, đảm bảo chất lượng từ quả, mã số vùng trồng đến cơ sở đóng gói.