Bộ Công Thương đề xuất ban hành Nghị quyết của Chính phủ để đẩy nhanh lộ trình xăng E10 20/05/2026 18:10

(PLO)- Bộ Công Thương cho hay việc ban hành Nghị quyết là cần thiết để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm triển khai nhanh lộ trình xăng sinh học E10 trên toàn quốc.

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo tờ trình gửi Thủ tướng về việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ đẩy nhanh triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10.

Theo Thông tư số 50/2025 của Bộ Công Thương về quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, từ ngày 1-6, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Bộ Công Thương cho hay đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực tế nguồn cung etanol (E100), năng lực phối trộn E10 và tình hình hạ tầng phân phối xăng E10 đến người tiêu dùng. Đồng thời, Bộ cũng báo cáo rất chi tiết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để Chính phủ, các Bộ, ngành tháo gỡ, khai thông nguồn lực về cơ sở hạ tầng, giúp các doanh nghiệp có thể nhanh chóng triển khai theo lộ trình.

Bao gồm các đề xuất liên quan tới ưu đãi thuế, phí, sửa đổi quy chuẩn quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học.

Người dân đổ xăng sinh học E10. Ảnh: AH

Doanh nghiệp có cảng nhập xăng được nhập etanol trên cùng cầu cảng và được đi thuê phòng thử nghiệm để đủ điều kiện được cấp phép hoạt động cho trạm phối trộn. Ban hành quy định có tính chất pháp quy để làm cơ sở tính giá và điều hành giá xăng E10 từ sau ngày 1-6.

Bộ Công Thương cho biết, đến nay, bằng Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, các loại thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu, nhiên liệu bay đều đã được giảm về 0 từ ngày 16-4-2026 đến hết ngày 30-6-2026.

Tuy nhiên, vẫn còn đề xuất cho phép doanh nghiệp đã đầu tư trạm phối trộn được đi thuê phòng thử nghiệm để đủ điều kiện được cấp phép hoạt động cho trạm phối trộn E10. Đồng thời, khi xăng E10 triển khai trên cả nước, cần có quy định cụ thể về xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở để thực hiện điều hành giá mặt hàng xăng sinh học E10.

Bộ Công Thương cho hay những nội dung trên được quy định tại các Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, Nghị định này đang được sửa đổi nên để đảm bảo triển khai lộ trình thực hiện xăng sinh học, Bộ đề xuất Chính phủ cần ban hành Nghị quyết để đảm bảo tính pháp lý trong triển khai thực hiện.

Theo Bộ Công Thương, việc ban hành Nghị quyết được xem là cần thiết và có cơ sở pháp lý như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền; Thông tư số 50/2025/TT-BCT…

Ngoài ra là các cơ sở thực tiễn như việc triển khai xăng sinh học E10 để bảo vệ môi trường, thực hiện cam kết giảm phát thải và thúc đẩy chuyển đổi xanh, áp lực nguồn cung xăng khoáng và nhiên liệu hóa thạch, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Và việc triển khai lộ trình xăng sinh học phụ thuộc vào ba yếu tố chính là nguồn cung E100, năng lực phối trộn xăng E5, E10 và hạ tầng phân phối xăng sinh học tới người dùng.

Theo Bộ Công Thương, nội dung dự thảo Nghị quyết bao gồm các nhóm giải pháp như cho phép doanh nghiệp được thuê phòng thử nghiệm và rút ngắn thời gian cấp phép hoạt động cho các trạm phối trộn.

Ban hành cơ chế, chính sách làm cơ sở xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở để thực hiện điều hành xăng sinh học E10.

Chính sách hỗ trợ về chính sách tài chính như khuyến khích sử dụng E10, hỗ trợ doanh nghiệp trong cải tạo hạ tầng kỹ thuật và chuyển đổi hệ thống phân phối, tăng cường truyền thông về xăng sinh học.