Bộ Công Thương lý giải về việc điều hành giá xăng dầu lúc nửa đêm 09/04/2026 16:10

(PLO)- Đại diện Bộ Công Thương cho biết việc điều hành vào ban đêm chỉ xảy ra ở một số kỳ điều hành bất thường, không phải diễn ra thường xuyên, liên tục.

Chiều 9-4, Bộ Công Thương họp báo thường kỳ quý 1-2026. Tại họp báo, các vấn đề về nguồn cung xăng dầu, tình hình nhập khẩu xăng dầu, điều hành giá xăng dầu được PLO và các cơ quan báo chí quan tâm, đặt câu hỏi.

Nguồn cung xăng dầu đảm bảo trong tháng 5

Về vấn đề nhập khẩu xăng dầu, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước), cho biết nguồn xăng dầu nhập khẩu từ khu vực Trung Đông trong thời gian vừa qua có chịu những tác động nhất định.

Tuy nhiên, theo cập nhật từ các doanh nghiệp đầu mối, các lô hàng đã ký kết về cơ bản vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch, không xảy ra tình trạng huỷ hợp đồng trên diện rộng. Một số lô hàng có chậm tiến độ, chủ yếu do yếu tố vận chuyển, dẫn đến một số gián đoạn nhất định, nhưng đã được các bên liên quan tích cực phối hợp để sớm đưa hàng về Việt Nam, đảm bảo tiến độ cung ứng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) thông tin về nguồn cung xăng dầu. Ảnh: AH

“Trong tháng 3, các doanh nghiệp đã tăng cường nhập khẩu với khối lượng rất lớn, khoảng trên 3,2 triệu m³.

Cùng với lượng tồn kho trong nước, nguồn cung này cơ bản đủ để đảm bảo nhu cầu trong tháng 4 và tháng 5-2026”, ông Tuấn khẳng định.



Cũng theo đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các doanh nghiệp cũng đã chủ động, tích cực đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo không phụ thuộc vào riêng khu vực Trung Đông. Ngoài nguồn truyền thống, các doanh nghiệp đã mở rộng nhập khẩu từ nhiều thị trường khác, trong đó có việc nhập khẩu dầu từ Nga để bổ sung, thay thế cho nguồn cung từ các nhà máy lọc dầu. Việc đa dạng hóa nguồn cung như vậy đã góp phần giảm thiểu rủi ro, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong công tác điều hành thị trường xăng dầu.

Thông tin thêm về nguồn cung nhiên liệu cho ngành hàng không, đây cũng là một lĩnh vực chịu tác động khá rõ rệt từ tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông. Thực tế cho thấy, giá nhiên liệu bay đã có thời điểm tăng mạnh, làm chi phí khai thác của các hãng hàng không gia tăng đáng kể.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, của Bộ Công Thương, cùng với sự hỗ trợ từ công tác đối ngoại và sự chủ động của các doanh nghiệp, nguồn cung nhiên liệu hàng không trong nước đến nay vẫn cơ bản được duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng gián đoạn hoạt động khai thác của các hãng bay.

Bộ Công Thương lý giải về việc điều hành giá xăng dầu lúc nửa đêm

Tại họp báo, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước), cũng chia sẻ lý do về việc trong một số kỳ điều hành giá xăng dầu ‘bất thường’ thường diễn ra vào nửa đêm.

Theo ông Tuấn, việc điều hành vào ban đêm chỉ xảy ra ở một số kỳ điều hành bất thường, không phải diễn ra thường xuyên, liên tục.

Quang cảnh họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều 9-4. Ảnh: AH

Nguyên nhân của việc này xuất phát từ yêu cầu phải bám sát thực tế theo quy định tại Nghị quyết 36. Theo đó, khi giá xăng dầu tăng trên 7%, Nghị quyết 36 cho phép thực hiện điều hành. Sau đó, Bộ Công Thương cùng với Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết 55, quy định rõ: chỉ thực hiện điều hành khi biến động giá tăng trên 15% hoặc giảm trên 10%.

Ông Tuấn cũng cho hay, giá xăng dầu thế giới biến động liên tục và được chốt theo chu kỳ giao dịch quốc tế. Vì vậy, việc điều hành vào cuối ngày giúp cơ quan quản lý cập nhật được dữ liệu giá từ thị trường tham chiếu (như giá Platts Singapore) một cách mới nhất, từ đó xác định giá cơ sở sát với thực tế hơn, hạn chế độ trễ của chính sách.

Bên cạnh đó, việc điều hành vào ban đêm cũng là thời điểm thuận lợi để triển khai đồng bộ trên toàn quốc, tránh gây xáo trộn hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc mua bán tranh thủ chênh lệch giá trước và sau khi điều chỉnh.

Và đối với các kỳ điều hành bất thường, việc điều chỉnh nhanh, kịp thời còn giúp chính sách phản ứng linh hoạt hơn, góp phần ổn định tâm lý thị trường và kiểm soát các tác động tiêu cực.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ để ghi nhận những bất tiện mà người dân và doanh nghiệp đang gặp phải, từ đó nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp hơn”, ông Tuấn nói.

Trao đổi thêm sau đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, một số kỳ điều hành giá phải thực hiện vào nửa đêm là bởi khi tiến hành rà soát, tính toán giá cơ sở, thực tế có những thời điểm phải đến cuối ngày mới có đủ dữ liệu để xác định được giá cơ sở làm nền tảng. Trên cơ sở đó, cơ quan điều hành mới có thể đánh giá xu hướng là giá tăng hay giảm. Vì vậy, việc lựa chọn thời điểm điều hành cũng nhằm đảm bảo sao cho hợp lý nhất và sát nhất với diễn biến thực tế của thị trường.