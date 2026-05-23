Chi tiết 120 dự án đầu tư kéo dài mà Cần Thơ vừa có kế hoạch tháo gỡ khó khăn 23/05/2026 08:52

(PLO)-Trong 120 dự án, UBND TP Cần Thơ phân thành nhóm 21 dự án và nhóm 99 dự án để xác định các nhiệm vụ trọng tâm khác nhau trong việc tháo gỡ khó khăn.

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Một góc dự án STK An Bình. Ảnh: NHẪN NAM

Theo UBND TP Cần Thơ, các dự án trước đây thuộc diện xem xét theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 265/2025/QH15 sẽ không thực hiện theo quy trình riêng, mà được rà soát, đánh giá và xử lý thống nhất theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, Nghị định số 147/2026 ngày 7-5-2026 của Chính phủ và các quy định có liên quan.

Trên cơ sở rà soát bước đầu, Cần Thơ xác định có 120 dự án đầu tư ngoài ngân sách có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tại thời điểm ban hành kế hoạch này.

Danh mục 120 dự án này là cơ sở để các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, phân loại, triển khai xử lý các dự án; thành phố sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung danh mục nếu phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với 120 dự án đã tổng hợp, TP phân loại thành 2 nhóm chính. Nhóm 1 gồm 21 dự án trước đây không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trong đó, 20 dự án đã cập nhật trên Hệ thống 751 của Bộ Tài chính (đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, hoặc bản án) và một dự án có tình huống pháp lý tương tự là Khu đô thị mới huyện Thới Lai do Công ty Cổ phần Đầu tư Cadif làm chủ đầu tư.

Tổ hợp HD Bank Tower. Ảnh: NHẪN NAM

21 dự án này gồm: Trung tâm hội nghị quốc tế, khu vui chơi; Tổ hợp HD Bank Tower, Khu dân cư nông thôn mới Trung Thạnh; Mở rộng chợ Thới Lai giai đoạn 2; Mở rộng khu dân cư Ô Môn.

Các khu đô thị và khu đô thị mới như STK An Bình, Cồn Khương (3 khu của An Khương, 216& Văn Phú, Vạn Phát Phát), Đại Ngân, hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 4 của liên danh Phạm Trí & CADICO và khu 9 của GD Land &Cadico), phường Thường Thạnh (Hoàng Quân), lô 5B (Hồng Loan), Lô 13B Phú Thứ, Hải Đăng lô số 10, Khu 1 Lô 6C (Hồng Loan), Hoàng Gia, phường An Bình -khu 3 (Hồng Phát).

Nhóm 2 có 99 dự án chậm tiến độ triển khai do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính về đất, năng lực nhà đầu tư hoặc các vấn đề pháp lý khác.

Theo kế hoạch, trong quá trình triển khai, Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, cập nhật các dự án có khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc chưa được tổng hợp đầy đủ.

Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm chủ động rà soát các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, kịp thời gửi thông tin về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét bổ sung danh mục và chỉ đạo phương án xử lý phù hợp theo quy định.

UBND TP Cần Thơ yêu cầu đến ngày 30-6-2026, hoàn thành việc rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý đối với 120 dự án thuộc Kế hoạch này. Trước ngày 31-12-2026, tập trung tổ chức thực hiện phương án tháo gỡ đã được xác định. Dự án đủ điều kiện phải xử lý ngay để tiếp tục triển khai thực hiện, không chờ xử lý đồng loạt…