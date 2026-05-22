Đề xuất thu nhập vãng lai từ 15 triệu đồng được miễn quyết toán thuế 22/05/2026 13:44

(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất chi trả thu nhập từ 5 triệu đồng/lần trở lên mới phải khấu trừ thuế 10%. Cùng với đó, đề xuất nâng ngưỡng thu nhập vãng lai được miễn quyết toán thuế từ 10 triệu lên 15 triệu đồng/tháng.

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Một trong số nội dung đáng chú ý là quy định về khấu trừ thuế.

Theo dự thảo nghị định, tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng (bao gồm cả trường hợp trả tiền lương, thu nhập khác cho người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động) mà mức chi trả từ 5 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi chi trả cho người nhận.

Trường hợp mức chi trả thu nhập dưới 5 triệu đồng/lần thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thể khấu trừ 10% thuế theo yêu cầu của người nhận thu nhập.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất khoản thu nhập thuộc diện khấu trừ 10% nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu gửi tổ chức trả thu nhập để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế theo mẫu và nộp cho cơ quan thuế.

Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật liên quan khác.

Còn với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất nâng ngưỡng thu nhập vãng lai được miễn quyết toán thuế từ 10 triệu đồng lên 15 triệu đồng/tháng, nếu đã bị khấu trừ 10% tại nguồn và cá nhân không có nhu cầu quyết toán.

Bộ Tài chính đề xuất tăng mức thu nhập làm căn cứ tạm khấu trừ thuế 10% từ 2 triệu đồng/lần lên 5 triệu đồng/lần. Ảnh: MINH TRÚC

Trước đó, tại dự thảo nghị định ban đầu, Bộ Tài chính chỉ đề xuất nâng mức thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng/lần lên 3 triệu đồng/lần sẽ phải khấu trừ thuế 10%.

Chia sẻ về đề xuất này ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, cho rằng cần một ngưỡng thu nhập khấu trừ thuế không gây khó khăn hay bất lợi cho người yếu thế trong xã hội.

Theo ông Tuấn, từ năm 2026, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Và người lao động chỉ phát sinh nghĩa vụ thuế khi thu nhập vượt mức giảm trừ này.

Do đó, nếu xét theo mức giảm trừ mới này, ngưỡng thu nhập dùng để thực hiện khấu trừ thuế 10% phải ở mức 10 triệu đồng/lần chi trả. Mức này giúp họ bớt thiệt thòi và không gây hệ lụy tiêu cực đối với chính sách.