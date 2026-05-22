Sắp ra sân bay cần kiểm tra ngay: Nợ thuế 1 đồng cũng có thể bị hoãn xuất cảnh 22/05/2026 14:21

(PLO)- Người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký, nợ thuế từ 1 đồng trở lên quá thời hạn quy định, sẽ bị hoãn xuất cảnh nếu sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế ra thông báo nhưng vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Thuế TP.HCM vừa đưa ra lưu ý các trường hợp tạm hoãn xuất nhập cảnh và hướng dẫn cách tra cứu thông tin cho người nộp thuế. Nghị định 49/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể bốn trường hợp nợ thuế bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh:

Thứ nhất, cá nhân, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá hạn nộp trên 120 ngày.

Thứ hai, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng trở lên và cũng quá hạn trên 120 ngày.

Thứ ba, người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký, nợ từ 1 đồng trở lên. Nhóm này sẽ bị hoãn xuất cảnh nếu sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế ra thông báo nhưng vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Thứ tư, áp dụng với người Việt Nam xuất cảnh định cư nước ngoài, hoặc người nước ngoài trước khi rời Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Để tránh rủi ro pháp lý tại sân bay, người dân nên chủ động tra cứu tình trạng nợ tại website Thuế TP.HCM (tphcm.gdt.gov.vn) hoặc truy cập mục "Tra cứu thông báo" trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile thông qua tài khoản định danh VNeID.