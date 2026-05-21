An Giang: Bị phạt hơn nửa tỉ đồng vì vận chuyển hàng lậu 21/05/2026 16:08

(PLO)- Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ tỉnh An Giang đã phát hiện và tạm giữ 12 loại hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu, tổng giá trị ước tính hơn 475 triệu đồng.

Ngày 21-5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang cho biết Đội QLTT số 1 vừa triển khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà PTT, ngụ phường Rạch Giá.

Cụ thể, bà T bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 135 triệu đồng về hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Ngoài ra, bà T còn phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 391 triệu đồng, tương đương với trị giá phương tiện vi phạm.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra phương tiện. Ảnh: DMS

Trước đó, tháng 1-2025, Đội QLTT số 1 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh tiến hành khám phương tiện xe tải. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 12 loại hàng hóa nghi là nhập lậu, tổng giá trị ước tính hơn 475 triệu đồng.

Sau khi làm việc và xác định vi phạm, Đội QLTT số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T về hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, lực lượng QLTT trình Chủ tịch UBND tỉnh để chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, tháng 4-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, chuyển hồ sơ về Chi cục QLTT trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.

Chi cục QLTT tỉnh An Giang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển hàng hoá trên địa bàn tỉnh phải thường xuyên tìm hiểu, nắm vững quy định của pháp luật đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Theo đó, khi nhận vận chuyển hàng hóa phải yêu cầu chủ hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp pháp, không được nhận vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp...

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ là hàng hóa nhập lậu, hàng cấm… phải thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm.