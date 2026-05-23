Lâm Đồng mở rộng đầu ra nông sản bằng liên kết chuỗi và thương mại điện tử 23/05/2026 14:04

(PLO)- Hàng loạt doanh nghiệp, HTX, hiệp hội ngành hàng và nền tảng thương mại điện tử đã cùng bàn giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản Lâm Đồng.

Ngày 23-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đánh giá tiềm năng và xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ nông sản với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, HTX, hiệp hội ngành hàng và nhà phân phối trong, ngoài nước.

Công ty TNHH Phan Anh Dũng mang khoai lang trồng tại Lâm Đồng đến giới thiệu tại gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: VÕ TÙNG

Tại hội nghị, nhiều tham luận từ các hiệp hội ngành hàng, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đã tập trung phân tích tiềm năng, xu hướng thị trường, giải pháp liên kết sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản theo hướng bền vững.

Trong đó, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam đánh giá lợi thế cạnh tranh của ngành cà phê Lâm Đồng trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) chia sẻ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển giống cây trồng chủ lực phục vụ vùng nguyên liệu.

Phiên tọa đàm “Nông nghiệp Lâm Đồng chuyển mình, vươn xa” cũng ghi nhận nhiều ý kiến từ HTX, doanh nghiệp chế biến, tổ chức phát triển bền vững, doanh nghiệp chăn nuôi và các nền tảng thương mại điện tử như Alibaba về nhu cầu liên kết vùng nguyên liệu, phát triển chế biến sâu, tiêu chuẩn chất lượng và mở rộng đầu ra cho nông sản.

Dịp này, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nông sản cũng được ký kết giữa doanh nghiệp Lâm Đồng với các hệ thống phân phối và đối tác trong, ngoài nước như MM Mega, Bách Hóa Xanh, Agriex… nhằm thúc đẩy liên kết chuỗi và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong thời gian tới.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và nông nghiệp thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế.

Lâm Đồng là địa phương có đa dạng sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo ban tổ chức, hội nghị là diễn đàn kết nối giữa doanh nghiệp, HTX với các tập đoàn, hệ thống phân phối trong và ngoài nước; đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ theo chuỗi giá trị bền vững, mở rộng thị trường cho nông sản Lâm Đồng.

Tại hội nghị, nhiều tham luận tập trung phân tích tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của nông nghiệp Lâm Đồng; xu hướng thị trường xuất khẩu nông sản năm 2026; các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến xuất khẩu nông sản và phát triển bền vững.

Trong phiên thảo luận, đại diện các HTX, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và nền tảng thương mại điện tử đã trao đổi về nhu cầu liên kết vùng nguyên liệu, phát triển chế biến sâu, mở rộng thị trường tiêu thụ và ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: QT

Dịp này, nhiều doanh nghiệp và đối tác đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm mở rộng kênh tiêu thụ nông sản, tăng cường liên kết sản xuất và xúc tiến thương mại cho nông sản Lâm Đồng.