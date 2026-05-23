Độc lạ mô hình cá mú Úc trên cao nguyên, nuôi không đủ bán 23/05/2026 20:57

(PLO)- Từ việc yêu thích món cá thơm ngon, một nông dân ở Gia Lai đã thành công đưa loài cá mú Úc từ miền Tây lên cao nguyên Pleiku nuôi thương phẩm, cá nuôi không đủ bán.

Một nông dân ở Gia Lai đã thành công đưa mô hình nuôi cá mú Úc lên cao nguyên Pleiku và chăm sóc trong hồ nhân tạo. Với sản lượng 2,5 tấn/năm, nông dân có thể bỏ túi 600 triệu đồng/hồ/năm.

Người đầu tiên áp dụng mô hình này là ông Nguyễn Đình Nhị 51 tuổi, ngụ tổ dân phố 1 Chi Lăng, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Ông có cơ duyên từ 1 chuyến đi miền Tây, được ăn cá mú Úc thơm ngon.

Hồ nhân tạo nuôi cá mú Úc đầu tiên ở Gia Lai. Ảnh: LK.

Hơn một năm trước, ông Nhị mạnh dạn đầu tư gần 400 triệu đồng để xây dựng mô hình nuôi cá mú Úc theo hướng tuần hoàn khép kín với 4 hồ nuôi và hơn 4.000 con cá giống nhập từ Đồng Tháp.

Cụ thể, ông đã thi công một bể cá lớn, lót bạt với chiều cao 1,5 mét, đường kính 8 mét và 3 bể cá nhỏ để nuôi cá con, cá thương phẩm trước khi bán cho khách hàng, đảm bảo cá tươi sống.

Mô hình nuôi cá mú Úc của ông Nguyễn Đình Nhị.

Sau gần một năm, ông Nhị đã xuất ra những mẻ cá đầu tiên và nhanh chóng cung không đủ cầu với giá 250.000 đồng/kg.

“Tôi là người đầu tiên nuôi cá mú Úc ở Gia Lai. Ban đầu có phần bỡ ngỡ, mọi hoạt động chăm sóc, vận hành bể cá toàn tự mình học hỏi. Có được kết quả như hôm nay tôi rất mừng, nhiều bà con khác cũng có thể học hỏi, làm ăn” - ông Nhị nói.

Ông Nhị cho hay cá mú Úc rất được các nhà hàng ưa chuộng, mua ngay tại trại nuôi.

Theo ông Nhị, mô hình này, thức ăn cho cá chủ yếu từ hữu cơ, như sâu can xi, bèo phấn, bèo dâu và 20% cám, hoàn toàn không dùng kháng sinh. Cá nuôi đủ trọng lượng từ 0,5 kg/con là có thể xuất bán.

Ông Nhị chia sẻ: “Vì mê ăn cá này nên tôi nảy sinh ý tưởng đưa về Pleiku nuôi. Cá này thịt rất dai, thơm ngon. Ăn cá này rồi là không muốn ăn cá khác”.

Ông Nhị tiết lộ, muốn đàn cá được ổn định, đầu tiên phải đảm bảo nguồn điện để vận hành mô hình tuần hoàn, tránh nguy cơ cá bị ngộp chết. Đồng thời có đầy đủ máy bơm ô xi, đo PH để theo dõi thường xuyên.

Bà Phan Thị Hoài Thương, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hội Phú, đánh giá mô hình này rất mới, có giá trị kinh tế cao và nhu cầu từ thị trường rất lớn. Từ mô hình này cho thấy, cá nuôi trong hồ nhân tạo dễ kiểm soát, cá nuôi số lượng lớn, tiết kiệm diện tích mặt nước; cá nuôi trong môi trường tảo nên rất sạch. Điểm hạn chế là thời gian nuôi khá dài, từ chín tháng đến một năm mới thu hoạch. Bước đầu, phường đã tham quan và giới thiệu đến các hội viên về mô hình nuôi này.

Hội Nông dân phường Hội phú tham quan mô hình và có đánh giá cao.

Cá mú Úc nuôi trong hồ nhân tạo, ăn thức ăn hữu cơ nên rất sạch, thịt thơm.

Sâu can xi, thức ăn chính cho cá mú Úc.