TP.HCM sẽ đào tạo 1.680 lao động nông thôn theo mô hình 'nông dân số' 14/04/2026 18:20

(PLO)- TP.HCM đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 1.680 lao động nông thôn, ưu tiên nhóm yếu thế và phấn đấu trên 85% người học có việc làm sau đào tạo.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2026. Mục tiêu nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường và định hướng phát triển nông nghiệp đô thị.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và kiểm tra kết quả thực hiện. Đơn vị này cũng tổ chức rà soát, xác định các ngành nghề nông nghiệp có lợi thế, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương.

Thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như báo chí, truyền hình, nền tảng số. Việc này nhằm nâng cao nhận thức người dân về vai trò đào tạo nghề nông nghiệp trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trong năm 2026, TP.HCM tập trung triển khai các chương trình của Chính phủ về đổi mới toàn diện đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Người lao động chăm sóc hoa dịp Tết Nguyên đán 2026 tại làng hoa Thới An (TP.HCM). Ảnh minh họa: HẢI NHI

Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tham mưu xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”.

Đề án hướng tới hình thành lực lượng “nông dân số”, nông dân chuyên nghiệp và đội ngũ quản trị hợp tác xã hiện đại. Đồng thời, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã và các mô hình kinh tế nông thôn bền vững. Mục tiêu dài hạn là nâng cao kỹ năng lao động nông thôn, tiệm cận mặt bằng chung khu vực ASEAN.

TP.HCM đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 1.680 lao động nông thôn, ưu tiên nhóm yếu thế như hộ nghèo, người có công, người khuyết tật. Thành phố phấn đấu trên 85% người học có việc làm sau đào tạo trong năm 2026.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hướng dẫn, kiểm tra giám sát; Sở Tài chính hướng dẫn bố trí kinh phí. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tăng cường vận động người dân tham gia, thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Song song đó, UBND các xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp thực tế. Mỗi địa phương tổ chức đào tạo tối thiểu 50 lao động/năm.

Các địa phương chủ động rà soát nhu cầu đào tạo “nông dân số”, phát triển nhân lực phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp. Đồng thời tuyên truyền các mô hình hiệu quả và hỗ trợ khởi nghiệp sau đào tạo.

Địa phương thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, hằng năm về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM báo cáo các bộ, ngành.