Người lao động cả nước có thêm 'chợ việc làm' online, tìm việc dễ hơn 14/04/2026 11:27

(PLO)- Bộ Nội vụ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Nền tảng số này được kỳ vọng giúp kết nối cung - cầu lao động trên phạm vi toàn quốc.

Sáng 14-4, Bộ Nội vụ chính thức đưa vào vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa chỉ www.vieclam.gov.vn. Đây là nền tảng số kết nối hơn 53,6 triệu lao động với cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.

Theo Bộ Nội vụ, sàn được xây dựng nhằm hướng tới một thị trường lao động hiện đại, minh bạch và vận hành hiệu quả hơn. Hệ thống cho phép người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận nhu cầu của nhau một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Với người lao động, sàn giúp mở rộng cơ hội tìm việc mà không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Người dùng có thể tạo hồ sơ trực tuyến, tìm kiếm việc làm và nộp hồ sơ ngay trên hệ thống. Đáng chú ý, nền tảng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý công việc phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm.

Trong khi đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn ứng viên trên phạm vi toàn quốc. Điều này giúp giảm chi phí tuyển dụng và rút ngắn thời gian tìm kiếm nhân sự.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.KIỀU

Không chỉ dừng ở việc kết nối, sàn còn là công cụ hỗ trợ quản trị và điều tiết thị trường lao động. Dữ liệu thu thập từ hệ thống sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm, đồng thời làm cơ sở để xây dựng chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Đối với các địa phương, nền tảng giúp theo dõi sát biến động lao động. Từ đó, cơ quan chức năng có thể tổ chức các phiên giao dịch việc làm phù hợp và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết từ tháng 5-2025, hệ thống đã được kiểm thử kỹ về kỹ thuật, an toàn thông tin và khả năng vận hành. Đến nay, sàn đã đáp ứng tốt các yêu cầu về kết nối và liên thông dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, sẵn sàng hoạt động chính thức.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, đây không chỉ là một nền tảng công nghệ mà còn là hạ tầng số quan trọng của thị trường lao động. Sàn sẽ giúp thị trường vận hành thông suốt, minh bạch, đúng theo cơ chế thị trường và kết nối hiệu quả cung - cầu lao động.

Tuy nhiên, để sàn phát huy hiệu quả, Bộ trưởng cho rằng cần có sự tham gia đồng bộ của địa phương, doanh nghiệp và người lao động. Ông đề nghị các cơ quan thay đổi tư duy, coi mình là “điểm cầu vệ tinh” để cập nhật và chia sẻ dữ liệu.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng kêu gọi doanh nghiệp và người lao động nhanh chóng tiếp cận, sử dụng sàn như một kênh kết nối chính thức, minh bạch và hiệu quả.

“Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động là chìa khóa để cùng kiến tạo thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hội nhập” - ông nhấn mạnh.

Ở góc độ địa phương, bà Lương Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết TP hiện có hơn 7,5 triệu lao động, trên 300.000 doanh nghiệp và hơn 500.000 cơ sở kinh doanh cá thể. Thành phố còn có 59 khu chế xuất, khu công nghiệp nên nhu cầu tuyển dụng luôn ở mức cao.

Thời gian qua, TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp kết nối cung - cầu lao động, tổ chức hàng trăm phiên giao dịch việc làm mỗi năm, giới thiệu việc làm cho hàng trăm nghìn lượt người.

Tuy vậy, theo bà Tới, các giải pháp hiện nay vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của một thị trường lao động lớn và năng động. Sự phát triển của các ngành dịch vụ chất lượng cao, công nghệ cao, logistics, tài chính… đòi hỏi việc kết nối phải nhanh hơn, minh bạch hơn và chính xác hơn.

Trong bối cảnh đó, Sàn giao dịch việc làm quốc gia được kỳ vọng trở thành kênh thông tin chính thống. Qua đó, người lao động có thể tiếp cận việc làm phù hợp, còn doanh nghiệp mở rộng nguồn tuyển và giảm chi phí.

Các đại biểu bấm nút khai trương Sàn giao dịch. Ảnh: N.KIỀU

Để sàn hoạt động hiệu quả, lãnh đạo Sở Nội vụ TP.HCM đề xuất cần hoàn thiện cơ chế liên thông dữ liệu giữa Trung ương và địa phương. Đồng thời, cần nâng cao năng lực hệ thống dịch vụ việc làm, nhất là đội ngũ tư vấn và phân tích thị trường.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các địa phương trong việc cập nhật thông tin, phối hợp đào tạo theo nhu cầu thực tế.

Một vấn đề khác được bà lưu ý là phải quan tâm nhiều hơn đến các nhóm lao động yếu thế như người thất nghiệp, lao động chuyển đổi nghề, lao động khu vực phi chính thức. Đây là lực lượng chiếm tỉ trọng lớn, cần được hỗ trợ tiếp cận thông tin việc làm và chính sách.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Lê Hằng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết ngành thủy sản đang tạo việc làm cho hơn 4 triệu lao động trực tiếp cùng hàng triệu lao động gián tiếp.

Tuy nhiên, ngành này đang chịu áp lực cạnh tranh lao động từ các lĩnh vực như du lịch, dệt may, dịch vụ… Những ngành này có điều kiện làm việc linh hoạt hơn hoặc thu nhập hấp dẫn hơn ở nhiều địa phương.

Vì vậy, bà Hằng kỳ vọng sàn sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn lao động đa dạng, đặc biệt là lao động có tay nghề trong chế biến, nuôi trồng và quản lý chất lượng.