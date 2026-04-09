Hơn 60% ủng hộ hoán đổi lịch nghỉ lễ 30-4, vì sao Tổng Liên đoàn lao động chưa đề xuất ? 09/04/2026 18:50

(PLO)- Do liên quan các quy định pháp luật nên sau khi khảo sát ý kiến người lao động về phương án nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết chỉ đề xuất điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn.

Đến 9 giờ ngày 9-4, fanpage của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận gần 70.500 người lao động tham gia góp ý về phương án hoán đổi lịch nghỉ dịp lễ 30-4 và 1-5.

Đại diện Tổng Liên đoàn lao động cho biết có khoảng 62% ý kiến ủng hộ việc hoán đổi ngày nghỉ bù. Điều này cho thấy phần lớn người lao động có nhu cầu kéo dài kỳ nghỉ để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và chăm lo đời sống gia đình.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Vì vậy, việc hoán đổi ngày nghỉ này phải được sự đồng ý của Quốc hội.

Kết quả khảo sát ý kiến người lao động.

Đây cũng là lý do đến nay Tổng Liên đoàn chưa có kiến nghị chính thức về việc hoán đổi ngày nghỉ bù.

Năm 2026 có đặc thù khi ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch, tức 26-4) nằm sát kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, chỉ cách nhau hai ngày làm việc. Nếu không hoán đổi hợp lý, kỳ nghỉ sẽ bị chia nhỏ, xen kẽ ngày làm việc.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn. Việc bố trí kỳ nghỉ dài không chỉ giúp người lao động phục hồi sức khỏe, gắn kết gia đình mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, du lịch, qua đó tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất phải kiến nghị điều chỉnh luật theo hướng giữ nguyên nguyên tắc “nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp” nhưng bổ sung cơ chế linh hoạt trong trường hợp đặc biệt, khi các kỳ nghỉ gần nhau như năm 2026.

Cụ thể, có thể giao Thủ tướng xem xét, quyết định việc hoán đổi ngày nghỉ trước hoặc sau trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành và ý kiến tổ chức đại diện người lao động.

Liên quan các kỳ nghỉ sắp tới, theo Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, “Ngày Văn hóa Việt Nam” được xác định là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Do rơi vào thứ Ba, nhiều ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23-11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần sau để tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày, từ 21-11 đến 24-11.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến từ cơ sở, phối hợp các cơ quan liên quan để kiến nghị hoàn thiện chính sách, phù hợp hơn với thực tiễn, góp phần nâng cao phúc lợi và ổn định quan hệ lao động.