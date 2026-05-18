Tìm thấy thi thể 5 học sinh đuối nước ở Phú Thọ 18/05/2026 19:16

Chiều 18-5, một nhóm học sinh lớp 7 và lớp 8 trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, ra khu vực sông Lô tắm tại đoạn gần đình Yên Lập (xã Tứ Yên cũ) thì không may xảy ra đuối nước.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, thi thể cả 5 học sinh đã được tìm thấy và đưa lên bờ.

Tại hiện trường, hàng trăm người dân tập trung theo dõi vụ việc. Khu vực trục vớt các nạn nhân được lực lượng chức năng căng dây phong tỏa. Theo người dân địa phương, đoạn sông nơi các em gặp nạn có mực nước sâu và dòng chảy phức tạp.

Người dân và lãnh đạo địa phương cho biết đây là vụ đuối nước nghiêm trọng nhất từng xảy ra trên địa bàn.

Ông Vũ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Sông Lô, cho biết địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục theo quy định, xác minh danh tính cụ thể các nạn nhân.