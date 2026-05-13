Thăm hỏi, chia buồn 2 gia đình có 2 trẻ em bị đuối nước ở hố công trình 13/05/2026 13:45

(PLO)- Nhóm bốn trẻ em chơi tại bãi đất của công trình Dự án nhà ở nông thôn mới thì có 2 em rơi xuống hố công trình, bị đuối nước.

Ngày 13-5, ông Ngô Đức Sáu- Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên (tỉnh Phú Thọ) cùng đoàn công tác của xã Bản Nguyên đã tới thăm hỏi, động viên hai gia đình có trẻ em bị đuối nước.

Hiện trường vụ việc.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào khoảng 18 giờ 20 phút chiều 12-5, tại hố nước tại một hố nước công trường Dự án nhà ở thuộc khu 14 Cao Xá, xã Bản Nguyên.

Vào thời điểm nêu trên, em Phạm Quốc Bảo (11 tuổi) và em trai Phạm Quốc An (9 tuổi, ở khu 11 Cao Xá, xã Bản Nguyên) và em Cao Hùng Anh (11 tuổi), em Cao Bảo Khánh (9 tuổi em trai của Anh, trú khu 10 Cao Xá, xã Bản Nguyên) chơi đùa ở khu vực hố nước trong bãi đất của công trình Dự án nhà ở nông thôn mới (do Công ty CP Đạt Hưng) làm chủ đầu tư.

Cháu An và cháu Khánh không may bị đuối nước xuống hố công trình. Lúc này cháu Bảo và cháu An gọi người cứu. Bà Bùi Thị Hồng (ở xã Phùng Nguyên) và hai công nhân công trình sơ cứu và bắt xe các cháu đưa đến Trung tâm y tế khu vực Tam Nông để sơ cứu.

Đến 20 giờ 30 phút tối 12-5, cháu An và cháu Khánh tử vong tại Trung tâm y tế. Công an xã Bản Nguyên đã báo cáo và phối hợp Công an tỉnh Phú Thọ và cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đoàn công tác xã Bản Nguyên đến chia buồn, động viên gia đình cháu An và cháu Khánh.

Lãnh đạo UBND xã Bản Nguyên đã đến thắp hương, chia buồn, động viên gia đình cháu An và cháu Khánh sớm vượt đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống. Xã Bản Nguyên trao hỗ trợ mỗi gia đình 25 triệu đồng được trích từ nguồn Bảo trợ xã hội của xã.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm vụ việc nêu trên.