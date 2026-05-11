Công an bắt giữ kẻ chém 1 trẻ em và 3 người lớn 11/05/2026 12:46

(PLO)- Sau khi gây án làm một trẻ em và 3 người lớn bị thương, Bùi Trung Mạnh bỏ trốn và đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Khoảng 17 giờ 20 phút chiều 10-5, tại khu vực đường ngõ trước cửa nhà ông Bùi Trung Thiều (64 tuổi, trú thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên), Bùi Trung Mạnh (ở cạnh và là anh họ ông Thiều) dùng dao tấn công bốn người.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Hậu quả, anh Bùi Trung Thiệu (33 tuổi, con trai ông Thiều), bà Vũ Thị Huê (68 tuổi, hàng xóm nhà ông Thiều), chị Bùi Thị Thảo (28 tuổi, con gái ông Thiều) và cháu Phạm Thanh Phong (3 tuổi, con chị Thảo và là cháu ngoại ông Thiều) bị thương.

Sau khi gây án, Mạnh bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã phân công Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Thư Vũ phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, tài liệu và truy bắt nghi phạm.

Đến 21 giờ cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ được Mạnh khi Mạnh đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 1km tại khu vực khu dân cư thôn Thuận An, xã Thư Vũ.

Công an điều tra cho thấy, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa Mạnh và ông Thiều từ trước. Mạnh đã dùng dao (dạng dao nhà bếp, cán gỗ, mũi bằng) gây gây thương tích cho anh Thiệu. Lúc này chị Thảo bế con là cháu Phong chạy ra bị Mạnh dùng dao tấn công. Chị Thảo sau đó chạy đến nhà bà Huê, đưa cháu Phong cho bà Huê thì Mạnh chạy đến tấn công cả cháu Phong và dùng dao tấn công vào tay bà Huê.

Bà Huê, anh Thiệu, chị Thảo, cháu Phong được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình. Trong đó, anh Thiệu, chị Thảo, cháu Phong bị đa chấn thương; bà Huê bị thương nhẹ ở tay.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.